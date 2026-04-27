Foto de Iván Cepeda con Iván Márquez que publicaron en X desató airada reacción de Gustavo Petro: este fue el mensaje

El presidente de la República, Gustavo Petro, no ocultó su molestia por una foto que se publicó en X, en la que se ve al actual senador del Pacto Histórico y candidato presidencial Iván Cepeda, con Iván Márquez, quien es considerado por las autoridades como uno de los cabecillas de la denominada Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc.

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La imagen se habría dado en proceso de paz que se llevó a cabo entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, y ahora fue compartida por el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, con un mensaje que no pasó desapercibido por parte del mandatario colombiano.

“Si @IvanCepedaCast es presidente. Estas serán las reuniones en la casa de Nariño. Despertemos”, expresó el también excongresista.

Posteriormente, Gustavo Petro reaccionó con una fuerte pulla: “Usted, señor Jorge Enrique Vélez, exparlamentario que fue el que saboteó la apertura del San Juan de Dios de Bogotá en mi alcaldía, como superintendente de Notariado”.

“No puede confundir reuniones para sacar a las Farc de la guerra y que fueron exitosas y con autorización legal del gobierno legítimo de Santos, con presuntos vínculos; no sea falaz. En Colombia se deben continuar los diálogos para la paz sin ingenuidad. La seguridad no es la muerte total, es la vida total”, anotó el presidente de la República.

Cabe señalar que en diferentes escenarios el mandatario colombiano ha insistido en la necesidad de que, una vez que finalice su mandato el próximo 7 de agosto de 2026 deba continuar un proyecto “progresista”.

“Claro que no tenemos el tiempo suficiente; hay que elegir también un nuevo gobierno progresista para que podamos realmente transformar el territorio excluido en un territorio próspero. Y eso se llama paz”, expresó en esa oportunidad.

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Finalmente indicó: “Y entonces, cuando uno ve que el territorio excluido, que son muchos en Colombia, se va amarrando a la economía ilícita, porque no hay más, porque el Estado abandonó, porque el Gobierno no está, porque las fuerzas populares se han debilitado por la violencia misma, por el miedo, por el terror, el territorio excluido, que siempre son los mismos, se va amarrando a una salida única que le queda, la ilicitud de una economía”.

Por último, el próximo 31 de mayo el país será convocado a las urnas para que se realice la primera vuelta presidencial, jornada en la que se definirá el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.