Paloma Valencia les reclama a los costeños porque no quieren votar por ella: “Lo quieren a uno mucho, y luego los votos no se los dan”

En medio de su gira por la costa, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió una frase que no ha pasado desapercibida para la opinión pública.

Frente a medios de comunicación, envió un mensaje a los electores de esa zona del país: “Estuvimos muy felices. Lo que pasa con la costa es que uno se enamora mucho, pero ustedes no tanto de uno”.

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Ella agregó: “Porque lo quieren a uno mucho, y luego los votos no se los dan. Ayúdenme, que este país necesita a una mujer presidente”.

En su visita, ella prometió terminar las obras clave del territorio, imponer la justicia y la fuerza de las autoridades para derrotar el crimen, mejorar la comunicación con los mandatarios locales y apostar por la educación y el desarrollo.

La senadora también dijo, desde el parque principal de Carmen de Bolívar: “Conmigo toda esa fiestica de subir a los violentos a las tarimas y sacarlos de la cárcel no va más, porque yo sí tengo la firmeza para cogerlos. Y a esos que mataron a Miguel Uribe, con los que se abraza Iván Cepeda, los voy a cazar como ratas para meterlos en las cárceles”.

Desde Sincelejo, la senadora también dijo: “Uno de nuestros planes será ayudar a la reconstrucción de Venezuela para que vuelva a ser democrática y hagamos una alianza para el progreso. Yo quiero ver gobernando a María Corina Machado. Aquí podemos sumar todos porque la Colombia que necesitamos implica que todos podamos caber como somos. Solo hay una línea roja: contra los violentos y los corruptos. Colombia está lista para elegir la primera mujer presidente. Que viva Sucre, que viva Colombia, vamos por la victoria”.

Previamente, en Cartagena, indicó: “Estuvimos a punto de curarnos de la enfermedad de la violencia. Lamento mucho que Cepeda no de la cara para que los colombianos puedan escuchar la justificación al aumento del terrorismo, como acaba de suceder en Cali contra la tercera brigada. Aquí matan, secuestran y nadie dice nada”.

“Colombia tiene que recuperar la seguridad. Voy a reactivar todas las órdenes de captura de los delincuentes de la paz total; los vamos a cazar y a poner presos para que se haga justicia con Miguel Uribe y todos los colombianos que sufren su atropello”, aseveró en la ciudad amurallada.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.