Gustavo Petro invitó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a una reunión en la frontera en medio de una fuerte tensión

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una propuesta a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que el mandatario del país vecino publicara en sus redes una fuerte acusación. Esta se dio en medio de una profunda tensión que se registra entre ambos funcionarios, la cual ha dejado una crisis diplomática.

La situación que se ha evidenciado con una guerra comercial de aranceles sobre la importación de productos, un panorama que preocupa a varios sectores económicos del país.

Daniel Noboa denuncia incursión de “guerrilleros colombianos” en frontera de Ecuador y lanza grave acusación contra Gustavo Petro

Pero este miércoles 29 de abril, Noboa, en su cuenta personal de X, denunció: “Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población”.

“Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, recalcó Daniel Noboa.

Posteriormente, el mandatario colombiano expresó: “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”.

Pero recientemente, el presidente Petro volvió a lanzar una dura pulla contra Noboa, en la que mencionó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Uribe sigue el plan con Noboa. Ya va a acusar a un gobernador colombiano, que sabemos cuál es, para buscar ganar las elecciones con mentiras”, dijo Petro.

Así mismo, manifestó: “Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos los diseñan para que nos matemos entre los colombianos y ahora no somos tan pendejos”.

Y en otro mensaje que publicó Gustavo Petro esta semana indicó: “Ojo con esta información sobre un autoatentado de Ecuador para culparme. Todo es típico del de mañas de Uribe. Si los explosivos que usa EMC de Marlon en el Cauca provienen del Ecuador, no es más sino una alianza de narcos tratando que sus amigos candidatos lleguen a gobernar”.