Petro vuelve a arremeter contra Álvaro Uribe y Daniel Noboa: “La alianza intenta agredir las elecciones de Colombia”

El presidente Gustavo Petro volvió a encender la confrontación política con un duro pronunciamiento en el que niega la existencia de guerrillas en el país y asegura que los grupos armados actuales responden a estructuras del narcotráfico internacional.

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En un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que “en Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico”, y sostuvo que estos estarían articulados con redes internacionales que operan desde puertos ecuatorianos.

Según Petro, dichas estructuras tendrían injerencia directa en la exportación de cocaína y en el abastecimiento de armas hacia regiones como el Cauca.

Gustavo Petro invitó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a una reunión en la frontera en medio de una fuerte tensión

Álvaro Uribe, Daniel Noboa y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia Ecuador/Presidencia Colombia

El jefe de Estado también lanzó fuertes acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, al señalar la existencia de una supuesta alianza política que, en su criterio, busca desestabilizar el proceso electoral. “La alianza Uribe/Noboa intenta agredir las elecciones de Colombia”, escribió.

En su declaración, Petro hizo referencia a varios episodios recientes, desde decisiones comerciales que, según él, afectaron el intercambio bilateral, hasta señalamientos sobre presuntos encuentros con alias Fito, líder criminal ecuatoriano. El presidente rechazó estas versiones y las calificó como hipótesis sin fundamento.

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Gustavo Petro criticó las decisiones de Daniel Noboa. Foto: SEMANA / Europa Press vía Getty Images

Además, el primer mandatario hizo referencia a la ola terrorista de la última semana en el país y, en particular, a los hechos ocurridos en Cali, Palmira y Jamundí, y volvió a asegurar que forman parte de una estrategia de la derecha para “llenar de miedo las urnas”.

En el plano de seguridad, el mandatario anunció medidas. Ordenó reforzar la vigilancia militar en las vías de ingreso al país para frenar el tráfico de armas y dispuso un “plan candado” en Cali, Jamundí y Palmira. Asimismo, indicó que el general López recibió instrucciones inmediatas para desplegar operaciones en el Cauca.

Gustavo Petro y Daniel Noboa vienen librando un pulso diplomático. Foto: SEMANA / Getty Images

El pronunciamiento estuvo acompañado de una imagen en la que aparecen el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posando juntos y estrechando sus manos.

Petro cerró su mensaje con un tono desafiante: “Estamos ante el esfuerzo de extrema derecha de llenar de miedo las urnas y nosotros las llenamos de esperanza”.