“Creo que usted no sabe nada”: Gustavo Petro a Álvaro Uribe por meta que tiene Paloma Valencia con el programa Adulto Mayor

Nuevamente, el foco del presidente de la República, Gustavo Petro, está puesto en un mensaje que publicó el exmandatario Álvaro Uribe en su cuenta personal de X, en el que detalló una propuesta que tiene la candidata presidencial Paloma Valencia.

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En la publicación que hizo Uribe, habló a profundidad sobre una estrategia social que tiene Valencia para el adulto mayor: “Paloma llegará a 3 millones de beneficiarios del programa Adulto Mayor. Pagará del Presupuesto Nacional, con una economía que crezca en inversión y empleo, sin derroche, sin corrupción, sin embajadas, consulados, ministerios y burocracias innecesarias. Sin gastarse los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores”.

Mensaje que llamó la atención de Gustavo Petro, quien decidió responder a Uribe por medio de la misma vía: “Señor Uribe, el programa de Adulto Mayor estaba con un millón de personas de la tercera edad entregando 80.000 pesos mensuales; mi Gobierno lo transformó en bono pensional. En Adulto Mayor antes había un millón de personas beneficiadas con 80.000 pesos mensuales y ahora, con el bono pensional, reciben 500.000 pesos mensuales para garantizar la salida de la extrema pobreza. Creo que usted no sabe nada de los logros de este Gobierno por su sectarismo político”.

Esta semana, ya habían protagonizado un roce que también se trasladó a las redes sociales, situación que se presentó por otro mensaje que publicó Álvaro Uribe.

“A Paloma le brillan los ojos cuando propone el subsidio a la mujer cabeza de familia pobre que predomina en el 36 % de los hogares colombianos. El programa reemplazará a Familias en Acción, con el cual tantos colombianos pudieron alimentarse y estudiar. Este apoyo lo recibía la mamá”, expresó Uribe.

Y Petro reaccionó: “Yo ya reemplacé el subsidio de Familias en Acción, Álvaro, llegas tarde, debieron haberlo hecho en su Gobierno, en vez de estar hablando con enemigos de Colombia como el presidente Noboa que termina subiendo los aranceles a las exportaciones del país un 100 %. Usted debería estudiar las grandes transformaciones de mi Gobierno”.

“Hay dos políticas de mi Gobierno focalizadas en la mujer pobre: hay un subsidio a la mujer de la tercera edad pobre con el bono pensional, y hay un subsidio a la mujer sola con niños menores de seis años. Ambos son del monto que permita salir de la pobreza extrema y diferente a las limosnas que ustedes daban, que no sacaban de la pobreza y solo servían para mantener votos”, insistió.

También manifestó: “Es por esto que el sector que más creció en sus ingresos mensuales de toda Colombia durante mi Gobierno es la mujer pobre en el país, y es por esto que ha caído la tasa de mortalidad infantil de menores a un año del nivel que le dejó su presidente Duque. El próximo presidente debe profundizar y aumentar la cobertura de los subsidios que dejamos con más dinero presupuestal que debe salir del financiamiento que hagan los más ricos de Colombia y que usted ha saboteado”.

“La primera política es el subsidio a la mujer más pobre, madre cabeza de hogar, con niños menores de seis años. Es un subsidio a la niñez y es la ayuda del Estado para reemplazar al marido que falta por irresponsabilidad y hacer crecer la niñez en el momento más delicado, sin desnutrición. Por eso bajó el hambre y la mortalidad infantil de manera tan sustancial”, subrayó Petro.

Y terminó: “A diferencia de ustedes, le pusimos prioridad a los determinantes sociales de la salud de la sociedad: agua potable, buena nutrición y buen aire; ese es el primer elemento de nuestro sistema de salud no mercantil. La segunda política es focalizada a la edad más avanzada de la tercera edad en todo el país: el bono pensional, también por encima de la línea de pobreza extrema y que llega a tres millones de personas, la mayoría personas de la tercera edad”.

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“Sus alcaldes, Álvaro, oportunistamente dicen que son programas de ellos, pero mienten; es el programa nacional totalmente financiado por el presupuesto nacional. El presupuesto que presentamos debe elevar los subsidios de las madres cabeza de familia con niños menores y el bono pensional siempre por encima de la línea de pobreza extrema del año respectivo y siempre cada año debe aumentar cobertura”, puntualizó el jefe de Estado.