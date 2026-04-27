“Álvaro, llegas tarde”: Gustavo Petro respondió propuesta de Paloma Valencia que exaltó Álvaro Uribe en sus redes sociales

Este lunes 27 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, inició el día con una serie de mensajes que publicó en su cuenta personal de X, en los cuales mencionó varias de sus políticas públicas, pero en uno de ellos aprovechó para reaccionar a una publicación que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el mensaje que no pasó desapercibido por el mandatario colombiano, el expresidente Uribe exaltó una propuesta que tiene en su plan de gobierno la candidata presidencial Paloma Valencia.

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Tiene que ver con un subsidio para las mujeres cabeza de familia: “A Paloma le brillan los ojos cuando propone el subsidio a la mujer cabeza de familia pobre que predomina en el 36 % de los hogares colombianos. El programa reemplazará a Familias en Acción, con el cual tantos colombianos pudieron alimentarse y estudiar. Este apoyo lo recibía la mamá”.

Posteriormente, Petro le respondió a Álvaro Uribe Vélez, desde su cuenta personal de X: “Yo ya reemplacé el subsidio de Familias en Acción, Álvaro, llegas tarde, debieron haberlo hecho en su gobierno (sic); en vez de estar hablando con enemigos de Colombia como el presidente Noboa, que termina subiendo los aranceles a las exportaciones del país un 100 %, usted debería estudiar las grandes transformaciones de mi gobierno”.

“Hay dos políticas de mi gobierno focalizadas en la mujer pobre: hay un subsidio a la mujer de la tercera edad pobre con el bono pensional, y hay un subsidio a la mujer sola con niños menores de seis años. Ambos son del monto que permita salir de la pobreza extrema y diferente a las limosnas que ustedes daban, que no sacaban de la pobreza y solo servían para mantener votos”, expresó el presidente.

Y agregó en el mensaje: “Es por esto que el sector que más creció en sus ingresos mensuales de toda Colombia durante mi gobierno es el de la mujer pobre en el país, y es por esto que ha caído la tasa de mortalidad infantil de menores a un año del nivel que le dejó su presidente Duque. El próximo presidente debe profundizar y aumentar la cobertura de los subsidios que dejamos con más dinero presupuestal, que debe salir del financiamiento que hagan los más ricos de Colombia y que usted ha saboteado”.

“La primera política es el subsidio a la mujer más pobre, madre cabeza de hogar, con niños menores de seis años. Es un subsidio a la niñez y es la ayuda del Estado para reemplazar al marido que falta por irresponsabilidad, y hacer crecer la niñez en el momento más delicado, sin desnutrición. Por eso bajaron el hambre y la mortalidad infantil de manera tan sustancial”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello, expresó: “A diferencia de ustedes, les pusimos prioridad a los determinantes sociales de la salud de la sociedad: agua potable, buena nutrición y buen aire; ese es el primer elemento de nuestro sistema de salud no mercantil. La segunda política es focalizada a la edad más avanzada de la tercera edad en todo el país: el bono pensional, también por encima de la línea de pobreza extrema y que llega a tres millones de personas la mayoría personas de la tercera edad”.

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“Sus alcaldes, Álvaro, oportunistamente dicen que son programas de ellos, pero mienten; es el programa nacional totalmente financiado por el presupuesto nacional. El presupuesto que presentamos debe elevar los subsidios de las madres cabeza de familia con niños menores y el bono pensional siempre por encima de la línea de pobreza extrema del año respectivo, y siempre cada año debe aumentar cobertura”, concluyó Petro.