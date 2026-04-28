El presidente Gustavo Petro realizó un Consejo de Ministros la noche de este martes 28 de abril, en donde se abordaron diferentes temas de interés nacional para los colombianos, como la situación que atraviesa el país con las EPS y sus respectivas intervenciones.

Gustavo Petro lideró Consejo de Ministros: estos fueron los cuatro puntos clave

Sin embargo, una de las principales declaraciones del mandatario de 66 años está relacionada con las manifestaciones programadas para el próximo viernes primero de mayo, relacionadas a la conmemoración del Día del Trabajo.

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