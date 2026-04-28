Política

Gustavo Petro afirmó que liderará las marchas del 1 de mayo desde Medellín

Las marchas en cuestión son las programadas por la conmemoración del Día del Trabajo.

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Redacción Semana
28 de abril de 2026 a las 9:38 p. m.
El presidente Petro comunicó que formará parte y liderará las marchas programadas para el próximo viernes 1 de mayo.
El presidente Petro comunicó que formará parte y liderará las marchas programadas para el próximo viernes 1 de mayo. Foto: Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro realizó un Consejo de Ministros la noche de este martes 28 de abril, en donde se abordaron diferentes temas de interés nacional para los colombianos, como la situación que atraviesa el país con las EPS y sus respectivas intervenciones.

Gustavo Petro lideró Consejo de Ministros: estos fueron los cuatro puntos clave

Sin embargo, una de las principales declaraciones del mandatario de 66 años está relacionada con las manifestaciones programadas para el próximo viernes primero de mayo, relacionadas a la conmemoración del Día del Trabajo.

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