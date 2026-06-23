Gustavo Petro anuncia que iniciará empalme con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Luego de que concluyera el escrutinio nacional que ratificó la victoria de Abelardo de la Espriella, en las elecciones presidenciales de 2026, el presidente Gustavo Petro anunció que iniciará el proceso de empalme con el mandatario electo y habló por primera vez de su salida del poder.

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A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado confirmó que comenzará la transición entre gobiernos y aseguró que el país debe entrar en una etapa de diálogo tras la polarizada contienda electoral.

“Empezará el empalme y mi retirada”, escribió Petro en la parte final de su publicación, una frase que marcó uno de los anuncios más relevantes de su pronunciamiento y que confirma el inicio de la transición hacia el gobierno que asumirá Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto.

El mandatario también hizo referencia al escenario político que deja la elección presidencial y aseguró que Colombia atraviesa un momento de profundas divisiones.

“Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar”, afirmó.

A lo largo de su mensaje, Petro sostuvo que mantendrá su compromiso con la paz y señaló que el país debe evitar nuevos escenarios de confrontación. “Yo juré por la paz y no llevo a mi pueblo a la violencia”, expresó.

En la publicación, el presidente también se refirió a temas internacionales, a la relación con Estados Unidos y al papel del presidente Donald Trump en distintos conflictos recientes, al tiempo que insistió en la necesidad de construir acuerdos políticos y sociales.

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El pronunciamiento se conoció horas después de que las autoridades electorales finalizaran el escrutinio presidencial y dejaran en firme la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia.

Con ello, comienza formalmente el proceso de empalme entre la administración saliente y el gobierno que asumirá las riendas del país durante los próximos cuatro años.