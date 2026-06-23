Centro Democrático anuncia que será bancada de gobierno de Abelardo De La Espriella

El partido Centro Democrático fue uno de los primeros en anunciar este martes, 23 de junio, que serán bancada de gobierno de la Presidencia de Abelardo De La Espriella.

“La bancada de congresistas del Centro Democrático, reunida hoy bajo los lineamientos de Álvaro Uribe Vélez, presidente fundador del partido, Gabriel Vallejo, director Nacional y Paloma Valencia, vocera Política y programática, expresa a la opinión pública que la bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de Gobierno”, aseguraron.

Abelardo De La Espriella, a buscar gobernabilidad: así le va al presidente electo en el nuevo Congreso

En un comunicado de prensa expresaron que tendrán la voluntad de apoyar las iniciativas del presidente electo De La Espriella, que estén orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos.

Asimismo, presentaron la agenda legislativa que tendrán para el arranque del Congreso, que estará basada en recuperar la seguridad, evitar la impunidad de “criminales”, rescatar el sistema de salud, bajar el costo del predial, una reforma pensional que garantice el ahorro teniendo en cuento a los privados, reformar la JEP para dar seguridad jurídica a la fuerza pública.

De otro lado, también dijeron que buscarán superar la crisis del sector minero energético, mejorar el acceso al crédito de los pequeños negocios y bajar los impuestos; impulsar una educación de calidad orientada al empleo y el emprendimiento, contribuir a sanear las finanzas públicas, reactivar la construcción de vivienda, fortalecer el deporte y la cultura, proteger el medio ambiente y crear las condiciones para el crecimiento económico y la generación de oportunidades para los colombianos.

Abelardo De La Espriella busca tener la gobernabilidad del Congreso. Foto: Cristian Bayona

“El Centro Democrático es un partido de principios, con un ideario político claro, cuyas ideas hoy reconoce en el programa de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. Por esa coincidencia programática, respaldamos su elección”, dijeron desde la colectividad.

Se espera que otros partidos políticos que apoyaron a De La Espriella en la pasada campaña electoral también puedan anunciar su respaldo en las próximas semanas.

Por ejemplo, el partido Cambio Radical apoyó al abogado en medio de la contienda por lo que se espera que se sumen a esta gobernabilidad que desde ya busca el presidente electo.

En el caso del Partido Liberal, en los últimos días reconocieron la victoria de De La Espriella sobre Iván Cepeda, lo que indica que podrían sumarse a ese grupo de congresistas que apoyarían al abogado desde el Capitolio Nacional.

Hay otras bancadas como la del Partido Conservador o Salvación Nacional que habían anunciado su apoyo a De La Espriella por lo que se espera que puedan tomar la misma decisión.