Choque entre el Pacto Histórico y Defensores de la Patria en audiencia nacional de escrutinios: “Hago un llamado respetuoso”

Un episodio que se registró este martes, 23 de junio, en la audiencia de escrutinio nacional del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Corferias, situación que llamó la atención de las personas que asistieron a esa diligencia.

La primera en tomar la palabra fue una mujer que dijo que era testigo del Pacto Histórico dentro de la jornada de segunda vuelta presidencial, en su intervención cuestionó al organismo electoral por no permitir que se realice un escrutinio de los votos en el exterior.

“La solicitud que hace el pacto histórico es que las subcomisiones se instalen y el Consejo Nacional Electoral, en el rol de sus funciones constitucionales, proceda a desarrollar el escrutinio de la votación en el exterior. Esta es la solicitud que muy responsablemente y respetuosamente estamos haciendo a esta instancia por considerar que precisamente esta declaración va precisamente a determinar quién es y con quién, qué porcentaje el próximo presidente de la República”, expresó.

Y avanzó dentro de sus argumentos: “En aras de la transparencia, del principio de la verdad, de la verdad electoral, pero de la necesidad de la audiencia, nosotros no podemos pedirle a todos los territorios, a todas las comisiones explotadoras del país que no cumplan sus funciones, mucho menos a las que le corresponden al Consejo Nacional Electoral en cuanto al escrutinio público y en audiencia de la votación en el externo”.

En la audiencia de escrutinio nacional del CNE se registró un choque entre testigos electorales del candidato Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella por el escrutinio de votos en el exterior. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/sACIapVJid — Revista Semana (@RevistaSemana) June 23, 2026

“Así que hacemos esta solicitud, vamos también a radicar un documento en ese sentido, solicitando además que no se consolide el exterior hasta que no se instalen las comisiones y se realice el escrutinio. De igual forma el día de ayer hicimos una radicación al procurador General de la Nación solicitando la coadyuvancia en esta solicitud”, insistió.

También manifestó en plena audiencia de escrutinio: “Advertir de manera final que para los partidos apoderados y candidatos es imposible presentar reclamaciones si no tenemos conocimientos previos de la consolidación de los que de los E-26 de las observaciones presentadas o siquiera del procedimiento mediante el cual la Registraduría consolidó esa información y va a ser sometida o considerada como escrutada cuando no pasó por procedimiento alguno de escrutinio”.

Inmediatamente tomó la palabra uno de los representantes del movimiento Defensores de la Patria del presidente electo Abelardo De la Espriella: “Hace rato están publicados todos los E-14 digitalizados en la página web de la Registraduría de toda la votación en el exterior, por lo que fácilmente se puede corroborar ese consolidado y constatar que lo que se va a leer aquí es el resultado de la operación aritmética de sumar cada uno de esos E-14”.

“Adicional a ello recordemos que a diferencia del territorio nacional en el que el preconteo se hace a través de una transmisión telefónica voz a voz y que este procedimiento puede tener algún tipo de error o inconsistencia por la manera en que se realiza, el preconteo consolidación del exterior se hace con base en las actas digitalizadas, es decir no se realizan llamadas lo que genera una alta precisión en los resultados consolidados del preconteo que conocimos el de la jornada con el que va a consolidar la Registraduría y que se va a escrutar en esta audiencia”, insistió.

Y por último manifestó: “Así las cosas es absolutamente transparente hay un mandato legal y todas estas resultan ser maniobras evasivas para demorar no sé con qué propósito el resultado consolidado de la elección que a todas luces le da la victoria al doctor Abelardo De la Espriella”.

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“Para finalizar el escrutinio lo que ha mostrado al cierre de la jornada de ayer es que la diferencia entre los dos candidatos en contienda ha aumentado a favor del doctor Abelardo de la Estrella pasando de 250 mil votos o algo así más en el preconteo ahora a 252 mil votos de diferencia a favor del doctor Abelardo de la Estrella, por lo que yo hago un llamado respetuoso a la campaña del doctor Cepeda a que de una vez acepten los resultados, permitan que el escrutinio avance y el país tenga la tranquilidad de quien va a ser elegido como nuevo presidente de los colombianos”, recalcó.