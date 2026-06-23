El escrutinio nacional de las elecciones presidenciales sigue avanzando y este martes se conoció un nuevo paso dentro del proceso. La Comisión Escrutadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó oficialmente los resultados correspondientes a Bogotá, Atlántico, Meta, Risaralda y La Guajira.

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La decisión se suma a la validación de los votos de los colombianos en el exterior, que fue la primera aprobación realizada durante la jornada. Con ello, las autoridades electorales continúan revisando y certificando las actas provenientes de las diferentes regiones del país tras la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo.

El avance se produce luego de una jornada marcada por la presentación de reclamaciones y solicitudes de revisión por parte de distintas campañas políticas. Precisamente, una de estas peticiones llevó a que la audiencia nacional de escrutinio fuera suspendida temporalmente durante varias horas mientras era estudiada por los magistrados y las autoridades electorales.

A pesar de estos recursos, las variaciones encontradas hasta ahora no han generado modificaciones sustanciales frente a los resultados conocidos en el preconteo, por lo que el panorama electoral se mantiene estable mientras continúa la consolidación oficial de las cifras.

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El escrutinio es el mecanismo mediante el cual las autoridades verifican mesa por mesa los formularios electorales y resuelven eventuales reclamaciones antes de emitir los resultados definitivos. Se trata de una etapa fundamental para otorgar plena validez jurídica a los resultados de las elecciones.

La sesión fue suspendida al finalizar la jornada y, de acuerdo con la información entregada por el Consejo Nacional Electoral, los trabajos se reanudarán este miércoles en la mañana, donde continuará la revisión de los departamentos que aún están pendientes de aprobación.