De La Espriella agradece felicitación de Netanyahu y anticipa fortalecimiento de relaciones entre Colombia e Israel

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, respondió al mensaje de felicitación enviado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien celebró su triunfo en las elecciones presidenciales y manifestó su interés en trabajar conjuntamente para fortalecer la relación bilateral entre las dos naciones.

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A través de su cuenta en la red social X, Netanyahu felicitó a De La Espriella por su victoria electoral y expresó su expectativa de consolidar los vínculos entre Israel y Colombia durante el próximo gobierno.

“Felicitaciones al presidente electo Abelardo De La Espriella. Espero trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia”, escribió el mandatario israelí.

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El jefe de Gobierno también acompañó su mensaje con una referencia a los llamados Acuerdos de Isaac y afirmó que “los amigos de Israel siguen ganando”, una declaración que fue interpretada como un respaldo político a la nueva administración colombiana.

De La Espriella respondió públicamente al mensaje de Netanyahu y agradeció las felicitaciones recibidas. En su pronunciamiento, destacó la disposición expresada por el Gobierno israelí para continuar fortaleciendo una relación que calificó como histórica.

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“Gracias, Benjamin Netanyahu, por sus felicitaciones y por su disposición para seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre Israel y Colombia”, escribió el presidente electo.

De La Espriella aseguró, además, que existe un amplio espacio para profundizar la cooperación entre ambos países y señaló que su gobierno trabajará para consolidar una relación basada en principios comunes.

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“Estoy convencido de que trabajaremos juntos para consolidar una relación cada vez más sólida, basada en valores compartidos, la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, agregó.

Durante la campaña, De La Espriella manifestó en varias oportunidades su intención de fortalecer las relaciones con aliados estratégicos de Occidente y recuperar espacios de cooperación internacional que, según ha sostenido, son fundamentales para la seguridad, la inversión y el desarrollo económico del país.