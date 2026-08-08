Gobierno saliente asegura que protegió la democracia tras posesión de Abelardo De La Espriella

Como un logro anunció el saliente ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, después de que el evento transcurrió sin ninguna novedad en materia de orden público en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

El ahora exministro Sánchez indicó en un video: “Se acaba de posicionar el nuevo presidente de todos los colombianos con total tranquilidad y seguridad. Nuevamente cumplimos con proteger nuestra democracia, como lo hicimos en las elecciones al Congreso y a la Presidencia”.

El saliente funcionario del Gobierno Petro también indicó que esa situación se presentó en un año que tuvo las elecciones más concurridas de laa historia de Colombia y “las más seguras de las últimas décadas”, indicó.

Aunque la fuerza pública registró un atentado terrorista en Huila y un intento de ataque con drones en Tolima, la capital del Valle del Cauca estuvo blindada durante el acto de posesión que contó con la participación de casi 3.000 invitados entre presidentes, diplomáticos y máximos representantes del mundo.

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La seguridad también se tuvo que reforzar por los congresistas que asistieron al Arena USC, en la Universidad de Santiago de Cali, para participar en el acto oficial que dejó a Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia los próximos cuatro años.

Por eso el saliente ministro del Gobierno Petro expresó: “Mientras exista fuerza pública, habrá una barrera infranqueable para proteger la democracia y preservar la estabilidad de la Nación. Mi gratitud y reconocimiento a todos los integrantes del sector defensa, a nuestros soldados, marinos, aviadores y policías, cuyo sacrificio es el precio para que los demás colombianos disfruten de la vida, la democracia y la libertad”.

Sánchez también destacó que el Gobierno del que hizo parte dejó uno de los mayores índices de favorabilidad, transparencia, integridad y respeto por los derechos humanos para las Fuerzas Militares y la Policía.

POSESIÓN PRESIDENCIAL ABELARDO DE LA ESPRIELLA Foto: DANIEL JARAMILLO

“Soy consciente de que los desafíos continúan. El nuevo gobierno recibe una fuerza pública, fortalecida en capacidades para cerrar una brecha histórica. Su responsabilidad es seguir fortaleciéndola con mayores capacidades y recursos”, dijo el exministro de Defensa.

El saliente funcionario también le envió un mensaje al nuevo Gobierno para que aumente el presupuesto para el sector defensa, para dar continuidad a las decisiones estratégicas, a los proyectos a largos plazo y la seguridad como tal.