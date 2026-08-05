Escándalo en compra antidrones revelado por SEMANA, es denunciado por el presidente Abelardo De La Espriella en la Fiscalía

La investigación de SEMANA sobre el desastre que había con una millonaria adquisición para equipos antidrones en el sector defensa por 80.000 millones de pesos, fue tenida en cuenta por el presidente electo Abelardo De La Espriella, para hacer la respectiva denuncia ante la Fiscalía y otros entes de control.

Mientras los grupos criminales siguen atacando con drones y explosivos a las tropas, los antidrones comprados para el Ejército no sirven. Foto: Ejército Nacional

SEMANA reveló como la empresa Codaltec, que pertenece al Ministerio de Defensa sirvió como intermediaria para comprar hace un año varios sistemas antidrones para el Ejército para la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Sin embargo, pese a que han pasado varios meses desde que se firmó el contrato los equipos no los ha recibido el ejército al determinar que no han superado las pruebas técnicas.

La investigación de SEMANA arrojó que el contrato establecía adquirir tres equipos fijos y 16 semifijos para la región del Catatumbo, en Norte de Santander, una de las zonas más afectadas por estas acciones terroristas.

El presidente electo Abelardo de la Espriella, retomó denuncias de SEMANA en el sector defensa y las llevó ante la Fiscalía. Foto: Captura transmisión

Tras el posible incumplimiento, se ordenó que el contrato entrara en la fase de debido proceso, es decir, cuando se busca una revisión al detalle del incumplimiento, una conciliación y, si no se logra, acudir a las pólizas y posibles sanciones al contratista.

Sobre este grave caso que iría en un posible daño contra los recursos del Ejército, el gobierno entrante señaló que: “entre los hallazgos se encuentra el contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec. El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”.

Codaltec es una de las empresas del Ministerio de Defensa. Foto: Codaltec

La gravedad de la situación además radica en que la fuerza pública sigue siendo blanco de duros ataques terroristas lanzados desde drones adaptados con explosivos y no tiene con que defenderse.