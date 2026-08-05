MinDefensa entregó detalles del bus bomba encontrado en el Cauca a pocos días de la posesión de De La Espriella en Cali

Crece la tensión en el país a pocos días del acto de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia en la ciudad de Cali.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, lidera el recorrido por Cali para verificar el blindaje de seguridad previo a la posesión del 7 de agosto. Foto: Raul Palacios

Las alertas por un posible atentado terrorista están al máximo entre las distintas autoridades. En medio de las acciones de control que vienen desarrollando la Policía y el Ejército, en las últimas horas fue ubicado un bus bomba en el suroccidente del país en el departamento del Cauca.

Sobre este caso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló detalles del operativo de las autoridades. Dijo que: “En las últimas horas, en el kilómetro 87 de la vía Panamericana, en la vereda San Rafael del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), nuestra @PoliciaColombia interceptó y neutralizó de manera controlada un vehículo de transporte de pasajeros acondicionado con explosivos”.

Agregó que: “Las primeras investigaciones indican que el peligroso criminal alias “Max Max”, integrante de las disidencias de alias “Mordisco”, estaría detrás de la articulación de estos intentos terroristas para asesinar a civiles y a integrantes de la Fuerza Pública".

Así mismo indicó el Ministro que: “Por información que permita la ubicación y captura de alias “Max Max” se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Como ha ocurrido con otros cabecillas de esta organización criminal, la Fuerza Pública mantendrá la ofensiva hasta llevarlo ante la justicia".

Añadió el ministro Sánchez que: “Este resultado demuestra algo fundamental: el dispositivo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, en coordinación con las gobernaciones, las alcaldías y la ciudadanía, está funcionando para garantizar la tranquilidad de los colombianos y la seguridad de la posesión presidencial”.

Por último dijo que pese a la tensión por el acto del próximo viernes, las actividades se desarrollan bajo control.

Explosivos encontrados en el Cauca dentro de un bus. Foto: Policía

“Las actividades ordinarias y extraordinarias continúan desarrollándose con normalidad y bajo estrictas medidas de seguridad en el suroccidente del país, especialmente en Cali, Valle del Cauca, donde el próximo 7 de agosto se llevará a cabo la posesión presidencial. Los riesgos han sido identificados y las medidas para mitigarlos han demostrado ser efectivas. Las autoridades permanecen desplegadas y trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional”, agregó el ministro Sánchez.