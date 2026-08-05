Cómo ver, EN VIVO, la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali

El sistema de medios públicos RTVC no asumirá la transmisión de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella programada para el próximo 7 de agosto. La producción técnica de la señal oficial quedó a cargo de Estudios RCN, según se confirmó mediante un anuncio emitido por el equipo de comunicaciones del mandatario electo.

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Pese a la asignación de la infraestructura técnica a una empresa privada, la emisión del evento estará disponible para la totalidad de las cadenas informativas del país. El acceso al material audiovisual se habilitará para canales de televisión, estaciones de radio y medios digitales que decidan retransmitir la actividad oficial.

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Sobre las condiciones técnicas de la señal, la oficina del presidente electo comunicó que “la producción técnica de la señal se realizará con equipos de Estudios RCN y será de libre acceso para todos los canales, emisoras y plataformas digitales interesadas”.

Características técnicas y libertad de cobertura

El formato dispuesto para la jornada mantendrá parámetros institucionales para permitir el uso compartido entre las distintas salas de redacción. La señal oficial se entregará limpia, sin logotipos, marcas ni identificaciones de ninguna casa editorial o canal de televisión en particular.

Abelardo De La Espriella durante sus declaraciones de este 2 de agosto. Foto: Captura transmisión

Respecto a las garantías de transmisión para los medios masivos, en el documento se detalla que “todos los medios podrán tomar la señal en igualdad de condiciones para su emisión en vivo, sin restricciones ni exclusividades, garantizando el acceso a uno de los actos del país”.

La medida busca ampliar el alcance de la cobertura informativa hacia la audiencia nacional e internacional durante la jornada de empalme presidencial. Las empresas periodísticas tendrán la opción de incorporar sus propios comentarios y presentaciones sobre el contenido base generado desde la sede del evento.

Compromiso con la difusión y el acceso a la información

#ATENCIÓN | El Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), informó que la señal oficial de la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto estará disponible, de manera libre y gratuita, para todos los medios de… pic.twitter.com/B08Tp4EIxi — Defensores de la Patria (@defensoresco) August 4, 2026

Las directrices del nuevo gobierno buscan facilitar el trabajo de los reporteros y equipos técnicos desplegados en la capital del país. El esquema de difusión pública elimina los derechos reservados sobre la emisión matriz durante la toma de juramento del nuevo jefe de Estado.

Frente a la política de comunicación adoptada para el evento protocolario: “Reiteramos el compromiso con la transparencia y la libertad de prensa mediante un acto de Estado abierto, que permite a cada organización realizar su propia cobertura sin exclusividades”, se concluyó en el documento.