¿Qué sigue? Este será el próximo gran evento en Cali tras la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Después de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, a Cali todavía le esperan grandes eventos que impulsarán el comercio y los diferentes sectores económicos de la ciudad, beneficiando tanto a grandes productores como a aquellos emprendimientos que hasta ahora están empezando.

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La siguiente gran jornada que tendrá la ciudad es la ‘Carrera 10K del Pacífico’, un evento con el que se busca promover el deporte entre la ciudadanía y que se realizará el 9 de agosto. Además, es uno de los escenarios deportivos que cuenta con el sello de calidad de World Athletics desde su primera versión.

El recorrido tendrá una distancia exacta de diez kilómetros, los cuales serán certificados por la organización del evento. Asimismo, durante la carrera los participantes podrán disfrutar de música del Pacífico al ritmo de marimbas y tamboras, que buscarán amenizar el recorrido con toda la energía de la región.

Por su parte, este evento cuenta con diferentes categorías que van desde menores de 17 años hasta adultos mayores, lo que garantizará la participación de una gran variedad de personas. Además, se anunció que la jornada contará con premiaciones de hasta 20 millones de pesos.

Para ese día, la Alcaldía de Cali ya dio a conocer el plan especial de tránsito que se aplicará en la ciudad para garantizar una movilidad fluida y segura. La competencia tiene previsto comenzar a las 6:30 de la mañana desde la Plazoleta Jairo Varela y recorrerá la avenida 2 Norte, avenida 1 Norte, calle 5 Norte, avenida 4 Norte, avenida 8 Norte, calle 21, avenida 6 Norte, calle 23, nuevamente la avenida 6 hasta la calle 44, para continuar por la calzada de servicio de la avenida 3 Norte, calle 28 Norte, avenida Vásquez Cobo, avenida Estación, avenida 6 y finalizar en el CAM.

Por ello, la Secretaría de Movilidad de Cali recomendó a los conductores y a las personas que no vayan a participar en el evento, pero que tengan previsto transitar por la zona, planear con anticipación las rutas por las que se movilizarán.

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Dentro de las recomendaciones de la entidad está utilizar como rutas alternas la avenida Colombia, la calle 15, la avenida 4 Norte y la avenida 3 Norte, en caso de movilizarse de sur a norte de la ciudad. Para quienes se dirijan del norte hacia el oeste, la vía recomendada es la avenida 3 Norte, continuar por la calle 25 y ascender por la carrera 4. Este corredor conecta con el oeste y el sur de Cali.

Se espera que la movilidad se normalice tras la finalización del evento, prevista para las 9:20 de la mañana, hora en la que comenzará a restablecerse el tránsito en las diferentes vías de la ciudad.