Cali se prepara para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: esta será la agenda gratuita del 6 de agosto

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realizará este viernes 7 de agosto y, por primera vez en la historia, Cali será la sede principal de este evento.

Como antesala a esta jornada, la Alcaldía Distrital preparó una programación especial para el jueves 6 de agosto, con actividades gratuitas dirigidas a caleños y visitantes en diferentes espacios públicos de la ciudad.

Palacio presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali quedará en este lugar del centro histórico de la ciudad

Dentro de la agenda prevista se contemplan escenarios culturales, deportivos, artísticos y gastronómicos, que estarán distribuidos en lugares como la Plaza de Cayzedo, el Bulevar de Oriente, el Parque del Perro, el Parque El Peñón, el Bulevar del Río y el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

La jornada comenzará a las ocho de la mañana en la Plaza de Cayzedo con un mercado campesino que reunirá a 30 productores rurales con oferta de productos del campo. En este mismo espacio también participarán 70 emprendimientos y empresarios locales, quienes ofrecerán experiencias comerciales y gastronómicas hasta las diez de la noche.

Asimismo, durante el día se desarrollarán actividades deportivas como clases de aerorrumba, Body Balance, Pilates Mat y Combat. La programación cultural incluirá presentaciones del Grupo del Pacífico - Chirimía IUIPC, el Oso de la Salsa, espectáculos de bolero y salsa, la participación de Brando Pérez y Viviana Vargas. Los shows centrales estarán a cargo de la Orquesta Las Guaracheras, La Suprema Corte y DJ Holmes.

La agenda también contempla actividades en otros sectores de la ciudad. En el Bulevar de Oriente, específicamente en la cancha La Polvera, se realizarán presentaciones culturales y artísticas entre las cuatro y las diez de la noche.

De igual forma, el programa Borondeando llegará al Parque del Perro, donde 80 comerciantes ofrecerán productos y experiencias, mientras que en el Parque El Peñón participarán 50 establecimientos gastronómicos, bares y emprendimientos.

Estas son las vías que estarán cerradas en Cali por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto

Entre las actividades programadas también se encuentra un espectáculo de videomapping sobre el edificio Coltabaco, que podrá apreciarse entre las 6:30 de la tarde y las 10:30 de la noche, además de una jornada de aerorrumba en el Bulevar del Río entre las 6:00 y las 7:00 de la noche.

Como parte del cierre de la jornada, desde las 6:00 de la tarde se iluminarán 17 monumentos y lugares emblemáticos de Cali con los colores de la bandera de Colombia, entre ellos Cristo Rey, las Tres Cruces, el Gato de Tejada, la Plaza de Cayzedo, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y la Iglesia de Fátima.