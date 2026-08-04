Alcalde de Cali revela la millonaria cifra que dejará la posesión presidencial: “6.000 visitantes y 10.000 millones de impacto económico”

A tan solo tres días de la posesión presidencial en Cali de Abelardo De La Espriella, electo mandatario de los colombianos, el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, reveló las cifras económicas proyectadas para este evento, que tendrá una cantidad considerable de visitantes a la capital del Valle.

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Eder celebró la decisión de que la posesión del mandatario nacional se haga por primera vez en el Valle del Cauca. “Presidente Abelardo De La Espriella, en Cali también estamos muy contentos y emocionados de recibir su posesión presidencial este 7 de agosto”.

Agregó: “Este será un evento sin precedentes y una oportunidad histórica para nuestra ciudad, que traerá desarrollo, empleo y un importante impulso para la economía local”.

Sobre las cifras, el alcalde de los caleños precisó que llegarán a la ciudad “6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios, medios de comunicación e invitados especiales”.

“Cerca de 10.000 millones de impacto económico para Cali y el Valle del Cauca. Más del 85 % de ocupación hotelera. 6.000 millones en ingresos para la actividad turística. 2.000 millones proyectados para el sector gastronómico”, añadió Eder.

El alcalde aseguró: “Cuando los grandes eventos llegan a Cali, gana toda la ciudad. Así seguimos recuperando a Cali: atrayendo inversión, generando empleo y demostrando que estamos listos para ser escenario de los hechos que marcan la historia del país”.

Los invitados

El mandatario distrital aseguró que la ciudad recibirá 10 delegaciones del más alto nivel, encabezadas por el rey de España, Felipe VI, así como presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres y representantes de gobiernos de América y Europa.

“Cali está lista para representar a Colombia de nuevo ante el mundo. Para la posesión del presidente De La Espriella ya han confirmado 10 delegaciones del más alto nivel”, afirmó Eder al entregar el balance de los dignatarios que arribarán a la ciudad.

Entre los invitados de mayor relevancia se encuentra el rey Felipe VI de España, quien encabezará la delegación del país europeo. También confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Panamá, el primer ministro de Curaçao, en representación de los Países Bajos, y una delegación de Honduras, según informó el alcalde.