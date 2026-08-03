¿Cuándo es la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali? Cinco datos clave que debe saber

Se acerca una de las jornadas políticas más importantes para Colombia. El próximo 7 de agosto, Abelardo De La Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030, con lo que iniciará un nuevo gobierno que estará encargado de dirigir el país durante los próximos cuatro años y de representar a Colombia en el ámbito nacional e internacional.

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La ceremonia coincidirá con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, uno de los hechos más trascendentales de la historia del país, al ser considerada la confrontación militar que consolidó la independencia de la entonces Nueva Granada del dominio español.

¿Dónde se realizará la posesión presidencial?

Tras varias semanas de debate político, la posesión presidencial finalmente se llevará a cabo en Cali, una decisión que ha generado controversia desde que fue anunciada. Tradicionalmente, este acto se realiza en la Plaza de Bolívar de Bogotá, por lo que el cambio de sede ha despertado críticas desde distintos sectores políticos, entre ellos integrantes del gobierno saliente de Gustavo Petro.

La Constitución Política establece que el presidente “tomará posesión de su cargo ante el Congreso” y prestará el juramento de cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Con base en esa disposición, algunos opositores han cuestionado la decisión de trasladar la ceremonia fuera de Bogotá. Frente a ello, De La Espriella ha planteado alternativas como realizar la sesión del Congreso de manera virtual o trasladar a los congresistas hasta la capital del Valle del Cauca para cumplir con el acto protocolario.

Así quedará conformado el nuevo gabinete

Durante la jornada también se posesionarán varios de los funcionarios que integrarán el nuevo Gobierno. Entre ellos figura José Manuel Restrepo, quien asumirá como vicepresidente de la República.

En total, el gabinete estará conformado inicialmente por nueve hombres y nueve mujeres. Los ministerios quedarán encabezados por Rodrigo Lara (Interior), Iván Cancino (Justicia), Omar Bula Escobar (Relaciones Exteriores), Miguel Gómez (Hacienda), Jorge Eduardo Mora (Defensa), Indalecio Dangond (Agricultura), Ana María Vesga (Salud), Natalia López (Trabajo), Mauricio Gómez Amín (Comercio), María Nohemí Arboleda (Minas y Energía), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Alexandra Falla (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Elsa Noguera (Transporte), Paola Holguín (Culturas, las Artes y los Saberes), Claudia Benavides (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Juliana Gutiérrez (Deporte).

Un inicio de gobierno en medio de la polarización

La posesión de De La Espriella se producirá en un escenario de alta polarización política, evidenciada durante la segunda vuelta presidencial. Tras conocerse los resultados electorales, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones, anunció que promovería una estrategia de “desobediencia civil pacífica” como forma de oposición al nuevo gobierno.

Por su parte, el presidente saliente, Gustavo Petro, también ha convocado a diferentes sectores sociales a participar en movilizaciones en distintas regiones del país con el propósito de ejercer oposición a la nueva administración y respaldar la continuidad de las reformas impulsadas durante su mandato.

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¿Cómo será la seguridad ese día?

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca informaron que para la posesión presidencial se desplegarán 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, entre policías y militares, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudad y su área metropolitana.

El operativo contará con capacidades terrestres, aéreas, fluviales y de inteligencia para prevenir cualquier alteración del orden público y garantizar el normal desarrollo de la ceremonia.

¿Qué pasará después de la posesión?

Una vez concluya la ceremonia de posesión y preste el juramento constitucional ante el Congreso, Abelardo De La Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030. A partir de ese momento comenzará el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa del país.

Además, el nuevo mandatario dará inicio formal a su administración con la instalación de su gabinete ministerial y el comienzo de la ejecución de las principales propuestas de su plan de gobierno. En los primeros días de mandato también se espera que se definan las prioridades legislativas y las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo.