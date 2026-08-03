Joven se negó a bailar con un hombre y este la asesinó a disparos en Aguachica, Cesar

Un repudiable caso se registró en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, donde una joven de 20 años de edad fue asesinada dentro de un establecimiento comercial nocturno al negarse a bailar con un hombre. De acuerdo con la información que se ha conocido, la mujer fue identificada por las autoridades judiciales como Sayuris Nayleth García Asís, quien recibió varios impactos de bala.

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Desde la Gobernación del Cesar rechazaron este asesinato que tiene en conmoción a toda la región del Caribe colombiano.

“No hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza. Conocido el caso, entré en contacto con la alcaldesa para articular, junto a la Policía, la detención del agresor”, señaló la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila.

Por su parte, desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social rechazaron este tipo de hechos de violencia que se siguen registrando en las diferentes regiones de Colombia.

“Total rechazo e indignación por un nuevo presunto feminicidio que sacude al país. Sayuris Nayleth García Asís, de 20 años, fue asesinada con arma de fuego dentro del establecimiento nocturno “510”, en #Aguachica (#Cesar), luego de que, según versiones preliminares, rechazara las pretensiones de un hombre que posteriormente le disparó y huyó. Desde @corpades nuevamente manifestamos preocupación por esta violencia feminicida que sigue cobrando vidas", precisaron.

La excongresista Alexandra Vásquez, por medio de su cuenta en la red social X, se pronunció frente a este caso que ha generado indignación: “Sayuris Nayleth García Asís fue asesinada a tiros; según las versiones, el ataque ocurrió después de que ella rechazó las pretensiones de un hombre. Sigan pensando que las mujeres pueden decir simplemente que NO. Solo han pasado dos días de agosto y ya va el primer #feminicidio“.

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Luego del caso, las autoridades judiciales del departamento del Cesar avanzan con las investigaciones con el fin de dar con el sujeto responsable de este nuevo hecho de feminicidio que hoy sacude a Colombia. Los investigadores revisan cámaras de seguridad y recolectan testimonios de las personas que presenciaron el suceso.