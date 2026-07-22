Con grandes proyectos turísticos, el Cesar busca atraer más visitantes: “Estamos listos para recibirlos”

El departamento del Cesar, durante toda su historia, se ha movido a toda marcha para alcanzar el desarrollo económico y social, que permita a sus habitantes tener calidad de vida, al tiempo que le permita ser un territorio atractivo para el turismo nacional y el internacional.

Preciso, este territorio alcanza ya su punto de consolidación como atractivo para la inversión extranjera y las visitas internacionales; lo primero, gracias a las bondades de nuestros suelos, y lo segundo es producto de nuestra belleza natural, pisos térmicos, arquitectura colonial en los 25 municipios, la diversidad gastronómica y una punta de lanza llamada música vallenata, que en próxima fecha abrirá su más grande casa en Valledupar, el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata – CCMV.

Hoy podemos identificar y hablar del Cesar como un rincón del mundo que está listo para brillar. Este departamento, rico en cultura, naturaleza y oportunidades, le permitirá a quien lo visite disfrutar de un emocionante momento, donde la diversión y la inversión se entrelazan para crear oportunidades únicas.

El Cesar, con su geografía diversa y su gente cálida, ofrece un sinfín de posibilidades para aquellos que buscan no solo un lugar para visitar, sino un hogar temporal lleno de experiencias memorables. Desde los majestuosos paisajes de la Sierra Nevada hasta las vibrantes festividades que celebran nuestra herencia, cada rincón de este territorio invita a ser explorado. Un despertar en el norte del departamento nos permite mezclar la cultura vallenata con la vista, además de la Sierra Nevada, con la Serranía del Perijá.

Aquí, la tradición se encuentra con la modernidad. Las empresas están floreciendo, y el espíritu emprendedor de nuestros habitantes es contagioso. Estamos abiertos a recibir a empresarios que reconozcan el potencial de invertir en un lugar donde la cultura y la innovación caminan de la mano. El Cesar no solo ofrece recursos naturales; también brinda un ambiente propicio para el crecimiento y la colaboración. Por ello, en este territorio los empresarios con visión se toparán con oportunidades de negocios en los sectores hoteleros, producción agraria, iniciativas de vivienda y espacios habilitados para la constitución de zonas industriales, dada la ubicación estratégica del Cesar para unir al centro del país con los departamentos de La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Atlántico.

Invitamos a los turistas a disfrutar de nuestra gastronomía, nuestras danzas y, sobre todo, la calidez de nuestra gente. Cada visitante es un embajador de su propia cultura, y juntos podemos construir un puente que conecte al Cesar con el resto del mundo.

Estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos, para mostrarles nuestra riqueza cultural, nuestras maravillas naturales y las oportunidades de negocio que florecen aquí. El Cesar es un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad, y donde cada paso que den será una nueva aventura. Donde el aire es puro, fresco y los entornos están seguros, gracias al esfuerzo permanente de nuestra Fuerza Pública.

Las leyendas, mitos y realidades se dan la mano aquí, pero todo es meritorio descubrirlo pisando firme en nuestra tierra. Así que, les digo: vengan a explorar, a invertir, a disfrutar. El Cesar los espera. Aquí, cada día es una celebración de lo que somos y de lo que podemos lograr juntos. ¡Bienvenidos a mi Cesar!