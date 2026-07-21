Los caballos serán protagonistas de la Feria de las Flores de Medellín: cinco días de competencia y exhibición

La Feria de las Flores es uno de los principales motores del turismo y la actividad económica en Antioquia. Más allá de los desfiles y conciertos que integran su programación, también reúne eventos especializados que han logrado consolidarse como vitrinas para distintos sectores productivos, entre ellos el de la industria equina.

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Uno de estos espacios es la ExpoInternacional Equina Feria de Flores, que este año llegará a su edición número 67 y volverá a reunir a criadores, expositores, médicos veterinarios y aficionados alrededor del caballo criollo colombiano. Durante cinco días, congregará competencias, exhibiciones y una amplia muestra comercial relacionada con esta especie.

La organización espera la participación de cerca de 700 caballos y 25.000 asistentes, de los cuales alrededor del 30 % serán visitantes extranjeros, según explicó Luis Fernando Jaramillo, representante de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Antioquia (Asdesilla), en diálogo con SEMANA. El certamen, además, dejaría un beneficio económico cercano a los 12 millones de dólares para el departamento y, especialmente, para el Valle de San Nicolás, donde se desarrolla la exposición.

“Para el sector, Antioquia y el Valle de San Nicolás, que es donde estamos ubicados, significa una derrama económica de alrededor de 12 millones de dólares en cinco días, con cerca del 30 % de extranjeros visitando nuestras instalaciones y un proyectado total de 25.000 asistentes”, señaló Jaramillo.

La industria equina aporta cerca de seis billones de pesos al PIB agropecuario del país, según Asdesilla. Foto: Suministrada a SEMANA

Adicionalmente, mencionó que “los ingresos, superiores a los mil millones de pesos, se reinvierten año tras año en la asociación (Asdesilla), en el fomento equino y en el mejoramiento continuo del evento”.

Programación de la feria equina

El eje central de la programación serán las competencias del Caballo Criollo Colombiano, que comenzarán todos los días desde las 9:00 de la mañana. Los ejemplares competirán divididos por edad, sexo y por sus cuatro andares oficiales, además de los eventos con asnales y mulares. Estos se llevarán a cabo en las siguientes jornadas:

Martes 4 de agosto: Para todos los andares: homologaciones, lotes de yeguas, asnales, mulares, caballos castrados.

Miércoles 5 de agosto: Trocha y galope

Jueves 6 de agosto: Trote y galope

Viernes 7 (festivo) de agosto: Paso fino

Sábado 8 de agosto: Trocha

Además de las pruebas ecuestres, la exposición contará con una zona comercial integrada por más de 200 empresas, espacios gastronómicos, exhibiciones y espectáculos en vivo. Al finalizar cada jornada se realizarán eventos musicales con artistas como Paola Jara, Rafa Pérez o El Andariego, entre otros.

Jaramillo explicó que el crecimiento sostenido de la actividad equina en el país refleja que el sector continúa fortaleciéndose como una actividad con impacto económico y cultural. Foto: Suministrada a SEMANA

En cuanto a la procedencia de los ejemplares, Jaramillo indicó que cerca del 40 % de los caballos nacionales llegará desde Antioquia, mientras que el 60 % será de otros departamentos. Además, participarán ejemplares provenientes de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y Ecuador, pertenecientes a criaderos internacionales de esta raza.

Aunque las competencias no entregan premios económicos, el representante del gremio explicó que los títulos obtenidos durante la exposición incrementan notoriamente su cotización. “Los caballos, al ganarse estos títulos tan importantes, aumentan su valor en temas genéticos, en la venta de embriones y en la venta de saltos. Nosotros como asociación llegamos hasta la promoción del respeto, el amor por los caballos, el bienestar y la crianza“, explicó.

Más allá de la exposición, el dirigente destacó el peso que tiene la industria equina en Colombia. Según las cifras entregadas por Asdesilla, este sector aporta alrededor de seis billones de pesos al PIB agropecuario y genera aproximadamente 480.000 empleos directos, que van desde operarios de criaderos hasta médicos veterinarios, terapeutas y otros profesionales especializados.