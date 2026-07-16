Los premios que desafían a los India Catalina y le apuestan a mostrar un Colombia auténtica

Cuando lo normal es que los grandes premios se inclinen únicamente por las mejores producciones audiovisuales, los Premios Príncipe de los Páramos decidieron apostar por un camino diferente: destacar las historias que nacen en los territorios, retratan la biodiversidad y muestran la riqueza natural y cultural de Colombia.

Esa apuesta, que comenzó hace apenas dos años, ya empieza a mostrar resultados. En su segunda edición, el certamen cuadruplicó el número de postulaciones frente al año anterior, reúne producciones de 11 canales de televisión y logró el respaldo institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), consolidándose como uno de los nuevos espacios para visibilizar el talento audiovisual del país.

Un premio inspirado en los páramos colombianos

Jesús Arley López, creador y director de los Premios Príncipe de los Páramos, explicó que el proyecto nació inspirado en uno de los mayores patrimonios naturales del país: los páramos. “El 50 % del territorio de páramo del mundo está en Colombia. Entonces nosotros somos especialmente páramo, una fuente de agua, de vida”, afirmó.

López también contó que la idea está ligada a una experiencia personal y profesional tras dirigir el proyecto transmedia Frailejones Ernesto Pérez para Señal Colombia, una producción que fortaleció su vínculo con estos ecosistemas.

El Príncipe de los Páramos simboliza un guardián de la biodiversidad, del territorio y de las historias que hacen parte de la identidad colombiana y que merecen ser contadas y protegidas.

Una apuesta diferente

Después de más de dos décadas trabajando en la industria audiovisual y de dirigir los Premios India Catalina, López decidió crear un reconocimiento con un propósito distinto.

“Yo quería crear unos premios para que la gente dijera: ‘Si voy a hacer una película, quiero mostrar lo que es Colombia. Si voy a hacer una serie, un videojuego o una obra de teatro, quiero mostrar lo que es Colombia’”, precisó.

La intención es incentivar producciones que visibilicen regiones, paisajes, comunidades y ecosistemas que pocas veces ocupan el centro de las historias audiovisuales, teatrales o digitales.

Más allá de los nominados, uno de los aspectos que más destaca la organización es el crecimiento que ha tenido el certamen. Con orgullo, López cuenta que el número de postulaciones se cuadruplicó en comparación con la primera edición y este año participan 11 canales de televisión, además de un mayor número de compañías teatrales y productores audiovisuales de diferentes regiones del país.

Ese crecimiento también se refleja en las alianzas que ha logrado consolidar. En esta edición, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se vinculó oficialmente al proyecto, lo que permitirá ampliar su alcance con la transmisión nacional de la ceremonia a través de Canal Trece y plataformas digitales.

A ese respaldo se suman aliados como Canal Trece, la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales (REDES), la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Alerón Producciones y La Colonia Films. Además, el proceso de selección de los ganadores es auditado por la firma JAHV McGregor y estará en manos de un jurado integrado por reconocidas figuras de la industria audiovisual y cultural, entre ellas Tony Navia, Ángela Suárez, Margoth Velásquez, Francoise Nieto, Claudia Arcila, Mariana Ferrer y Maritza Blanco.

Los favoritos de la segunda edición

La consolidación del certamen también quedó reflejada en la lista de nominados. La miniserie Cosiaca, del canal Teleantioquia, lidera la competencia con seis nominaciones, entre ellas Mejor Miniserie de Ficción, Mejor Elenco en Televisión, Mejor Producción Transmedia y las categorías de actuación para John Álex Toro, Ramiro Meneses y María Cecilia Botero.

La película Entre 2 Aguas, coproducida por Canal Trece, la sigue con cuatro nominaciones, incluida la de Mejor Película, además de reconocimientos para Nelson Camayo, Margarita Reyes y Ana Harlen.

Entre las producciones con tres o más nominaciones también figuran La Vorágine, Rodrigo Branquias, Sin Justa Causa y Susurros del Páramo.

Homenaje a Robinson Díaz

La segunda edición de los Premios Príncipe de los Páramos también rendirá homenaje al actor Robinson Díaz, quien recibirá el Premio a la Trayectoria Artística por sus más de tres décadas de carrera en la televisión, cine y teatro.

La segunda edición de los Premios Príncipe de los Páramos también rendirá homenaje al actor Robinson Díaz, quien recibirá el Premio a la Trayectoria Artística. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El reconocimiento llega en un momento especial para el actor, quien también hace parte del elenco de Cosiaca, la producción que encabeza las nominaciones de este año.

Los Premios Príncipe de los Páramos se entregarán el próximo 5 de agosto en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. La jornada comenzará con una alfombra roja desde las 5:00 de la tarde y una hora después iniciará la ceremonia, que será transmitida en directo por Canal Trece y las plataformas digitales del certamen.