Este fin de semana regresa Joropo al Parque a Bogotá: estas son las recomendaciones para disfrutar del festival

Bogotá volverá a sonar al ritmo del arpa, el cuatro y las maracas. Este sábado 11 y domingo 12 de julio se realizará una nueva edición de Joropo al Parque, uno de los festivales gratuitos más importantes dedicados a la cultura llanera, que reunirá en la Plaza de Bolívar a artistas de Colombia y Venezuela, además de cientos de bailarines, copleros, emprendedores y amantes de esta tradición.

El cartel de esta edición estará encabezado por figuras reconocidas del joropo como el venezolano Reynaldo Armas, el maestro del cuatro Cheo Hurtado y el cantante Armando Martínez. A ellos se sumarán agrupaciones como Cabrestero, Bandolas del Llano Adentro y varios talentos distritales, además de un duelo de contrapunteo entre copleros colombianos y venezolanos, uno de los momentos más esperados del festival. La agenda también incluirá muestras de baile, una programación académica y espacios para emprendedores y artesanos vinculados a la cultura llanera.

La recomendación es llegar con suficiente anticipación y, de ser posible, utilizar transporte público para facilitar la movilidad hacia el centro de la ciudad. También se aconseja usar ropa y calzado cómodos, llevar impermeable, pues podría haber lloviznas aisladas y mantenerse hidratado durante la jornada.

Quienes asistan en grupo deberían acordar previamente un punto de encuentro en caso de que alguien se separe del resto. Además, la organización pide seguir en todo momento las indicaciones del personal logístico y de las autoridades presentes en el festival. Este es un evento gratuito.

Este sábado 11 y domingo 12 de julio se realizará una nueva edición de Joropo al Parque, uno de los festivales gratuitos más importantes dedicados a la cultura llanera. Foto: Óscar González - Semana

La venta de alimentos y bebidas estará a cargo únicamente de comerciantes autorizados y no estará permitido ingresar productos diferentes a los que se venderán adentro, tampoco cámara profesional de fotos sin la acreditación correspondiente. Como ocurre en los demás Festivales al Parque, habrá controles sobre los objetos permitidos para preservar la seguridad y el orden de los asistentes.

Cultura llanera en el corazón de Bogotá

En su quinta edición, Joropo al Parque busca seguir consolidándose como un espacio para acercar al público urbano a una de las expresiones culturales más representativas de los Llanos. La programación incluye artistas nacionales e internacionales, duelos de contrapunteo, muestras de baile, una agenda académica y espacios para emprendedores y artesanos.

Durante dos días, la Plaza de Bolívar cambiará el ruido habitual del centro de Bogotá por el sonido del arpa y el zapateo, en una celebración que busca mantener viva una tradición que sigue conquistando nuevas generaciones.