Cimarrón se convertirá en la primera agrupación colombiana en llevar el joropo a los principales teatros de Taiwán
La emblemática banda llanera emprenderá en octubre una histórica gira por los teatros más importantes de Taiwán, convirtiéndose en el primer artista colombiano en lograr este hito cultural y musical en Asia.
Por primera vez, el vibrante y ancestral sonido del joropo colombiano cruzará el Pacífico para resonar en las grandes salas teatrales taiwanesas. Cimarrón, liderado por la inconfundible voz y energía de Ana Veydó, llevará la fuerza del arpa, la danza de zapateo y los cantos tradicionales de los Llanos Oriental colombianos a escenarios que normalmente están dominados por la música clásica y las propuestas artísticas locales.
La gira marcará un momento histórico con el debut de la agrupación colombiana el 15 de octubre en el Teatro Jhih-de del Centro Cultural de Kaohsiung, un recinto prestigioso con capacidad para cerca de 1.700 espectadores, que ha alojado a destacados nombres internacionales como el Kronos Quartet y Amaral Vieira.
Sobre el inicio de la gira Ana Veydó, desde su tierra natal en San Martín de los Llanos, expresó el orgullo y desafío que representa esta experiencia: “El público asiático valora no solo nuestra calidad musical, sino el espíritu auténtico que nace de la Orinoquía. Nuestros sonidos, cantos y técnicas vienen de la tierra, no de las academias. Queremos mostrar que somos genuinos, orgullosos de ser de los Llanos”.
Tras su paso por Kaohsiung, el grupo se trasladará a la costa oeste de Taiwán para presentarse en dos fechas en el Centro para las Artes Escénicas de Yuanlin, un espacio que ha visto a directores y músicos de talla mundial. Posteriormente, el viaje seguirá hacia el Teatro Zhongli en Taoyuan, donde Cimarrón compartirá cartel con reconocidos grupos locales que han llevado la percusión taiwanesa a la fama internacional.
El broche de oro será en el Centro Nacional para las Artes Escénicas de Taipéi, el teatro más prestigioso de la isla y donde solo los artistas más destacados tienen el honor de presentarse. En este escenario, Cimarrón compartirá espacio simbólico con figuras como el compositor y director Alexandre Desplat, doble ganador de Grammy y multipremiado en los Óscar.
Esta gira no solo reafirma la consolidación de Cimarrón como el artista colombiano con mayor presencia en Asia, sino también la universalidad y riqueza del joropo. Con una trayectoria de 25 años y reconocimientos internacionales como nominaciones a Grammy y premios Songlines, la banda demuestra que las raíces culturales profundas pueden conquistar públicos diversos y exigentes.
Para Ana Veydó y su grupo, este recorrido por Taiwán es la oportunidad de desafiar las barreras y demostrar que la verdadera innovación nace de lo auténtico y lo ancestral, un mensaje cultural que invita a respetar y valorar las tradiciones locales en un mundo globalizado.
Fechas de la gira de Cimarrón por Taiwán:
- 15 y 16 de octubre: Teatro Jhih-de, Centro Cultural de Kaohsiung
- 18 y 19 de octubre: Centro para las Artes Escénicas de Yuanlin, Changhua
- 21 y 22 de octubre: Teatro Zhongli, Taoyuan
- 24, 25 y 26 de octubre: Centro Nacional para las Artes Escénicas, Taipéi