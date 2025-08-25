Cimarrón se convertirá en la primera agrupación colombiana en llevar el joropo a los principales teatros de Taiwán

Por primera vez, el vibrante y ancestral sonido del joropo colombiano cruzará el Pacífico para resonar en las grandes salas teatrales taiwanesas. Cimarrón, liderado por la inconfundible voz y energía de Ana Veydó, llevará la fuerza del arpa, la danza de zapateo y los cantos tradicionales de los Llanos Oriental colombianos a escenarios que normalmente están dominados por la música clásica y las propuestas artísticas locales.

La gira marcará un momento histórico con el debut de la agrupación colombiana el 15 de octubre en el Teatro Jhih-de del Centro Cultural de Kaohsiung, un recinto prestigioso con capacidad para cerca de 1.700 espectadores, que ha alojado a destacados nombres internacionales como el Kronos Quartet y Amaral Vieira.

Sobre el inicio de la gira Ana Veydó, desde su tierra natal en San Martín de los Llanos, expresó el orgullo y desafío que representa esta experiencia: “El público asiático valora no solo nuestra calidad musical, sino el espíritu auténtico que nace de la Orinoquía. Nuestros sonidos, cantos y técnicas vienen de la tierra, no de las academias. Queremos mostrar que somos genuinos, orgullosos de ser de los Llanos”.

Tras su paso por Kaohsiung, el grupo se trasladará a la costa oeste de Taiwán para presentarse en dos fechas en el Centro para las Artes Escénicas de Yuanlin, un espacio que ha visto a directores y músicos de talla mundial. Posteriormente, el viaje seguirá hacia el Teatro Zhongli en Taoyuan, donde Cimarrón compartirá cartel con reconocidos grupos locales que han llevado la percusión taiwanesa a la fama internacional.

El broche de oro será en el Centro Nacional para las Artes Escénicas de Taipéi, el teatro más prestigioso de la isla y donde solo los artistas más destacados tienen el honor de presentarse. En este escenario, Cimarrón compartirá espacio simbólico con figuras como el compositor y director Alexandre Desplat, doble ganador de Grammy y multipremiado en los Óscar.

Esta gira no solo reafirma la consolidación de Cimarrón como el artista colombiano con mayor presencia en Asia, sino también la universalidad y riqueza del joropo. Con una trayectoria de 25 años y reconocimientos internacionales como nominaciones a Grammy y premios Songlines, la banda demuestra que las raíces culturales profundas pueden conquistar públicos diversos y exigentes.

Para Ana Veydó y su grupo, este recorrido por Taiwán es la oportunidad de desafiar las barreras y demostrar que la verdadera innovación nace de lo auténtico y lo ancestral, un mensaje cultural que invita a respetar y valorar las tradiciones locales en un mundo globalizado.

Fechas de la gira de Cimarrón por Taiwán: