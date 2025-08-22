Festival Cordillera 2025: estos son los horarios definitivos de una fiesta musical que congrega a la región

El Festival Cordillera regresa al Parque Simón Bolívar de Bogotá el sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025, con dos jornadas de descarga, primordialmente de música latina. El evento reunirá a artistas legendarios junto con nuevas voces de la región en cinco escenarios: Cordillera, Cotopaxi, Aconcagua, Cocuy y Coke Studio.

La edición 2025 contará con un cartel de lujo encabezado por Rubén Blades, Carlos Vives, Fito Páez, Zoé, Miguel Bosé, UB40, Los Auténticos Decadentes, Paulo Londra y Los Bunkers, entre muchos otros. Un encuentro que celebra lo mejor del rock, el pop, la salsa, la cumbia, el reggae y más sonidos que definen la identidad musical latinoamericana y que han marcado a generaciones enteras.

Así pues, todo esta casi listo. En menos de un mes tendrá lugar esta experiencia sin fronteras continentales, que reunirá sonidos icónicos y propuestas frescas en un punto de encuentro cultural único en la región.

A continuación, compartimos los horarios, en los que realmente no se ven grandes sacrificios y sí mucho gozo.

Fito no solo actuará en el festival, también ofrecerá un recital de apertura el 12 de septiembre. | Foto: Esteban Vega La Rotta

Recorrido de sábado

El debut de Carlos Vives en el festival es quizá uno de los eventos masivo del primer día. Ese sábado 13 de septiembre, Vives compartirá escenario con el camaleónico Miguel Bosé, que promete una noche de pasión y reinvención. El maestro Rubén Blades, junto a la Roberto Delgado Big Band, pondrá a vibrar el Simón Bolívar al ritmo de clave y son frente a un simoncho a reventar.

En sus otros horarios, esa jornada inicial promete también carnaval, murga y verbena, complementada por los tintes de UB40 y los sonidos gitanos de Gipsy Kings. México trae sonidos profundos con Silvana Estrada, y Argentina suma muchas capas con la potencia rockera de Catupecu Machu, con Daniel, Me Estás Matando, Paulo Londra, La Beriso y La Mosca. Colombia, por su parte, verá el despliegue imperdible de tres de sus creadores más visionarios: Crudo Means Raw, Velandia y La Tigra y Lucio Feuillet.

Estos son los horarios definitivos.

Horarios del Festival Cordillera 2025. Sábado 13 de septiembre. | Foto: Páramo Presenta

Recorrido de domingo

Para el cierre, en una jornada increíble, se saldará el pendiente que quedó desde 2024 con Fito Paez, quien traerá su piano, su rumba y su historia a Bogotá (también está a cargo del concierto de apertura en el Jorge Eliécer Gaitán, el 12 de septiembre, si bien lo agotó rápidamente).

Además, se dará el apoteósico retorno de Illya Kuryaki & The Valderramas, que se propondrán y lograrán harán mover “los coolos” de todos los presentes. Como si fuera poco, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris pondrán la música del aguante, mientras que Belanova y Los Bunkers propondrán un viaje directo a los dosmiles.

Y claro, la historia también se escribirá con dos bandas eternas: Serú Girán, revivida por Aznar y Lebón, y Duncan Dhu, íconos de una era dorada que sigue brillando.

Estos son los horarios definitivos para el domingo 14 de septiembre.

Horarios del Festival Cordillera 2025. Domingo 14 de septiembre. | Foto: Páramo Presenta