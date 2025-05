Porque no solo viene Fito, Cordillera 2025 trae una verdadera avalancha de artistas notables en una gama amplia de géneros, con muchas sorpresas, y con íconos reunidos para shows inolvidables. Esto lo prueba un evento único, en el que empiezan a suceder cosas impensadas. En eso se ha convertido, año tras año, con carteles asombrosos.

Así pues, si bien les es difícil superarse por lo que ya han entregado, no nos es difícil anotar que eso hizo de nuevo Páramo , que ha generado una dinámica festivalera imparable (y además sirve para sembrar árboles en este planeta que de eso necesita).

Volviendo a la música, “en la variedad está el placer”, se dice, y esa máxima aplica perfectamente para el Cordillera 2025 , que se enfoca en sonidos en español, de la región, pero que también abre su abanico lo suficiente para captar ondas de España, del mundo, así no estén alineadas en lo geográfico o lo lingüístico. Este festivalote, en su cuarta edición, tendrá lugar el 13 y el 14 de septiembre.

Se trae de todo

El Cordillera, dice en su comunicación, “vuelve para recordarle a su público que el futuro es latino y que en este continente se conjuran las músicas que están haciendo bailar al mundo”. Más allá del verso marketinero , no exagera, soportándolo con su oferta impresionante.

Esta la lideran figurones como Rubén Blades (tocará con la Rigoberto Delgado Big Band), Fito Paez, Carlos Vives, Miguel Bosé, con reuniones increíbles e inesperadas como las de Serú Girán , pasos por Colombia de los Gipsy Kings (por André Reyes), Orishas, Paulo Londra, y los inigualables Illya Kuryaki & the Valderramas (cuyo concierto en Rock al Parque es uno de los mejores de la historia del evento).

Transversales musicales

Solo pensar en estas versiones de Serú Girán ( versión Pedro Aznar + David Lebón), y pensar en lo que será volver a ver a Illya Kuryaki & the Valderramas, pone la piel de gallina .

Cordillera exige amor por la música y no por el purismo de alineaciones. Porque UB40 no será el UB40 que usted conoció en los ochenta, pero sonará genial, especialmente trayendo su voz. Igual sucederá con los Gypsy Kings y otras agrupaciones de la oferta. Para la muestra, Claudio Nerea, de Los Prisioneros, dejó con su banda un concierto insuperable en este festival. Hubo otros más grandes, impresionantes, sin duda, pero no mejores.