Festival Cordillera: otra hermosa edición de un evento que se creció y podría repensar su disposición

Por eso no fue sorpresa saber que el sábado 14 de septiembre de 2024, primer día de su tercera edición, liderado por figuras y agrupaciones como Juan Luis Guerra, Vilma Palma e’ Vampiros y Hombres G, el festival congregó 40.000 almas y estableció el primer sold out de su joven y robusta historias. No estuvimos para presenciarlo, pero entre la gente que consultamos quedó la sensación de que los artistas dejaron todo, de que el sonido de Juan Luis Guerra pudo ser mejor pero fue maravilloso verlo a él y su orquesta, de que Miranda fue memorable, y de que la masa en pleno hizo del festival algo más guerreado, más difícil... hasta incómodo. En un festival hay tanto lugar a las contradicciones como en la vida misma.

Los tres mexicanos y el gringo ya habían tocado en el primer Cordillera, una tarde soleada, ante otra gran cantidad de público y un sonido que le peleó a los vientos de la capital pero prevaleció para dejar una grata memoria. Esta ocasión su repertorio varió levemente, pues a los covers de peso punkero de The Misfits sumaron uno de Los Saicos, y claro, no olvidaron canciones que tienen que tocar, entre ellas “Puto” (cuyo coro ya no puedo cantar, pero que la gente se goza igual) y “Gimme tha Power”, que pega más duro estos días porque parece tan o más vigente que cuando salió. Es realmente una pieza generacional y cantarla ofrece una catarsis que las palabras no alcanzan a describir. Y lo genial de este festival es que, desde muchos géneros distintos, a muchos públicos, ofrece estos himnos de efectos indecibles.