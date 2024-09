Jazz al Parque 2024 extiende su rango de sonoridades al mundo y en la fusión se engrandece: así será su edición 2024

Para María Claudia Parias, directora del Idartes, “el jazz ha sido siempre una música que trasciende fronteras, lo que quedará en evidencia en el Festival, donde músicos de diversos países mostrarán cómo el jazz se fusiona con otras tradiciones musicales para crear sonidos únicos y universales. Es por ello que este festival no es solo para expertos en jazz es para todos aquellos que quieran disfrutar de una experiencia musical enriquecedora y llena de buena música”.

En ese sentido, la propuesta musical del festival tendrá como invitados a artistas versátiles como Varijashree Venugopal (India), conocida por su virtuosismo vocal y su habilidad para combinar la tradición clásica de la música carnática india con el jazz contemporáneo. Según Venugopal, ese talento nació de su capacidad y gusto por innovar y hacer las cosas diferente. “La clave de la innovación, en todo campo, está en la capacidad para aventurarse a probar cosas nuevas, así falles y tengas que volver a levantarte”, aseguró en una entrevista al podcast Against The Odds. De igual forma, de Estados Unidos, llega la agrupación NY Gypsy All Stars, que llevará al escenario una mezcla de jazz con música gitana y ritmos balcánicos.