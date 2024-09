Festival Cordillera: hablamos con cuatro sonidos locales, entre emergentes y enraizados, que animarán el evento

LALO CORTÉS

Defina su música…

¿Qué prepara para su show en el Cordillera?

¿Qué artista(s) no se va a perder?

Mis imperdibles del cartel son Juan Luis Guerra (¡claro que sí!), Rels B y Miranda me parecen increíbles, Bacilos... Es importante ver a Omara Portuondo y ver a los artistas nacionales y a las chicas que estamos ahí, como Juliana, que tiene un proyecto hermoso, así como Nicolle Jadad y Andrés Correa, un proyecto que también me encanta ver aquí.

¿Qué la entusiasma de participar?

Lo que más me entusiasma es el hecho de empezar una nueva etapa con el festival, empezar un nuevo camino por recorrer (los artistas los sienten cada tanto y este es uno de ellos, para mí). Me entusiasma compartir tarima y cartel con tantas personas que han hecho parte de mi infancia, que han hecho parte de mi vida, y con amigos con los que he trabajado, con los que he tenido el gusto de crecer. Muy afortunada por eso. Compartir con una leyenda como lo es Omara me parece demasiado especial.