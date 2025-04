Mamá de Sara Millerey recordó con dolor las últimas palabras que le dijo su hija mientras agonizaba: “Tengo sed”

“Mamá, no me abandones; mamá, tengo sed… Voy a morirme”, contó Sandra Milena, según el medio regional citado anteriormente.

“Apenas la vi así, sosteniéndose con su manito quebrada a esas ramas, me iba a tirar, pero la gente no me dejó tirarme para salvarla (...). Fueron dos señores, que Dios les ha de pagar, los que se metieron a la quebrada para que la corriente no se la llevara. Luego llegaron los bomberos y la terminaron de sacar”, aseguró Sandra Milena en Teleantioquia.