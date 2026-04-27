Prepare el paraguas, estos son los pronósticos de tiempo en Colombia del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el más reciente comunicado sobre los pronósticos del tiempo desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril de 2026.

Alerta del Ideam: Lluvias no dan tregua y ponen en alerta varias regiones

El organismo informó que durante el transcurso de estos días varios departamentos del país tendrán fuertes lluvias, así como que habrá lluvias generalizadas a nivel nacional.

Este lunes sería la jornada con más acumulación y el jueves la que muestre mayor descenso en la tendencia de precipitaciones.

Estos son los pronósticos del tiempo para esta semana

Lunes 27 de abril de 2026

Se tienen previstas fuertes lluvias con altas posibilidades de actividad eléctrica. Foto: Ideam - API

El Ideam informó que durante esta jornada se tienen previstas fuertes lluvias con altas posibilidades de actividad eléctrica en el país, sobre todo en las zonas del sur y oriente de la región Caribe, así como en diversos sectores de las regiones Amazónica y Andina.

Para la región Pacífica, habrá registro de fuertes precipitaciones en el sur, específicamente en sectores de los departamentos de Cauca, Nariño, sur y oriente del Valle del Cauca, y en el centro de Chocó.

Hablando específicamente de la región Andina, el Ideam comunicó que las lluvias estarán principalmente en Antioquia, Risaralda, en el sur de Quindío, el occidente y sur de Tolima, el centro y sur de Huila, Cundinamarca por las zonas del centro y norte, en el norte de Boyacá, Santander, y en el centro y norte de Norte de Santander.

En el Caribe, las precipitaciones estarán concentradas en el centro y sur de La Guajira, en el norte de Magdalena, en el sur de Cesar, en el centro y sur de Bolívar, y hacia el suroccidente de Córdoba.

Para la Amazonía, las precipitaciones se encontrarán en Caquetá, Putumayo y Amazonas. En el caso de la Orinoquía, estas lluvias se dispersarán en zonas de Meta, Vaupés y Vichada.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico del Ideam demuestra que estas zonas se encontrarán en un tiempo seco bajo cielo parcialmente nublado.

Para la ciudad de Bogotá, el Ideam registra que los mayores casos de lluvia serán en sectores del oriente y luego se irán ubicando en zonas del occidente y centro de la ciudad. Estos ocurrirán principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. La temperatura máxima estará alrededor de los 20 °C, mientras que la mínima se encontrará en los 10 °C.

Martes 28 de abril de 2026

Pronóstico del tiempo martes 28 de abril.jpg Foto: Ideam - API

Para esta fecha se estima un pequeño descenso de lluvias en las regiones Pacífica y Andina. Sin embargo, en los casos de la Orinoquía, Amazonía y el centro y occidente de la región Caribe, habrá un aumento de precipitaciones.

Aun así, el Ideam emite una especial alerta a los casos de lluvia que se puedan presentar en la región Pacífica. El organismo estima precipitaciones moderadas y fuertes con chances de actividades eléctricas en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Bolívar, el sur de Sucre y de Córdoba, en varios puntos de Antioquia y Santander, en el norte de Norte de Santander, en el norte de Boyacá, en el centro y norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, el oriente de Tolima, el sur de Chocó, el centro y occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el occidente de Caquetá y Putumayo, y también por diversas zonas de Amazonas y Meta.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, permanecerá en tiempo seco.

Miércoles 29 de abril de 2026

Pronóstico del tiempo miércoles 29 de abril Foto: Ideam - API

En el transcurso de este día, se anticipan precipitaciones más generalizadas a nivel nacional. Los mayores puntos de lluvia se concentrarán al sur y oriente de la región Caribe, el centro y norte de la Andina, el oriente y centro de la Pacífica, y el occidente de la Amazonía, y Orinoquía. Adicionalmente, se proyectan aumentos de precipitaciones en el occidente del mar Caribe nacional.

Se registran casos de lluvia acompañados de tormentas eléctricas en la región Caribe, específicamente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el suroccidente de Córdoba y el golfo de Urabá.

En el caso de la Andina, se prevén tormentas en Antioquia, el oriente y sur de Santander, en el norte de Norte de Santander, el norte de Cundinamarca y Boyacá, Caldas, Risaralda, y el norte de Tolima.

Para la región Pacífica, se estiman lluvias en el oriente y sur de Chocó, en el centro y occidente de Cauca y Nariño, y en múltiples zonas del Valle del Cauca.

Refiriéndose a la Amazonía, habrá precipitaciones amplias en los sectores de Amazonas, Putumayo y Caquetá, así como en el sur de Guaviare y Vaupés.

La Orinoquía tendrá lluvias concentradas en Meta, además del occidente de Casanare y zonas dispersas de Vichada.

Se espera tiempo seco en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque no se descartan casos de lluvias en el sur.

Jueves 30 de abril de 2026

Pronóstico del tiempo jueves 30 de abril Foto: Ideam - API

Esta es la fecha para la cual el Ideam informa que habrá mayores disminuciones de lluvias en el país, sobre todo en las regiones de la Orinoquía, Amazonía y el oriente de la región Caribe.

Sin embargo, el Caribe tiene previstos casos de precipitaciones en el centro y occidente de su región.

A esto se añade la región Andina, la cual presentará lluvias en el norte; lo mismo ocurrirá en el centro y occidente de la región Pacífica, el occidente de la Orinoquía y en varias zonas de la Amazonía.

Los casos de tormentas eléctricas en el país se registrarán en los sectores del sur de Cesar y Bolívar, el suroccidente de Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, el oriente de Norte de Santander, Caldas, el norte de Cundinamarca, el noroccidente de Tolima, Chocó, sur y occidente de Valle del Cauca, centro y occidente de Cauca y Nariño, además de Caquetá, Putumayo, Vaupés, Meta, y Casanare.

Habrá registro de lloviznas o bajas lluvias en la área insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Recomendaciones del Ideam

En su comunicado del pronóstico del tiempo durante este periodo, el Ideam emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para que esté atenta ante posibles casos que pueden afectarla a causa de las lluvias:

Recomendaciones ante deslizamientos:

Estar atentos al estado de las vías, especialmente en zonas con alerta roja.

Evitar transitar en áreas de alta pendiente y preferir desplazamientos diurnos.

Monitorear condiciones en días lluviosos y ubicarse en zonas seguras.

Informar a autoridades si se presentan deslizamientos en carreteras.

Consultar herramientas como Viajero Seguro (#767) y la web de Invías.

Ante tormentas eléctricas y vientos fuertes:

Buscar refugio seguro y evitar zonas abiertas o bajo árboles.

Suspender actividades al aire libre mientras se presentan tormentas.

Revisar y asegurar el estado de techos y estructuras.

Realizar labores de limpieza en techos, sumideros y canales bajantes.

Ante riesgo de incendios forestales: