Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este lunes, 27 de abril: esto pasará en la tarde y noche

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia y sus principales ciudades durante este lunes, 27 de abril.

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En el caso de Medellín, la autoridad meteorológica prevé que haya un cielo mayormente nublado y que esté acompañado de posibles lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche.

Asimismo, se estima que la temperatura máxima estará entre los 27 °C.

En la región Andina, que es donde se encuentra ubicado el departamento de Antioquia, el Ideam pronostica un cielo entre parcial a mayormente cubierto en amplias zonas.

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, son previstas lluvias entre moderadas y fuertes en áreas de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Quindío y Caldas, principalmente entre las jornadas de la tarde y noche, con un rezago de lluvias hacia la madrugada.

Este será el clima en otras ciudades principales, de acuerdo con el último informe del Ideam:

Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la noche. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la noche. (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se estiman condiciones de cielo parcial a mayormente nublada, y lluvias entre ligeras moderadas, durante la jornada. (T. máx.: 26 °C).

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Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas a diferentes horas del día. (T. máx.: 29 °C).

Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas a diferentes horas del día. (T. máx.: 29 °C). Cartagena: Tiempo seco, cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 31 °C).

Tiempo seco, cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 31 °C). Popayán: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C).

Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se espera cielo parcial a mayormente nublado, con posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas en algunas horas de la tarde y noche. (T. máx.: 18 °C).

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante el constante panorama de las lluvias en diferentes regiones del país, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a los ciudadanos para que se extremen las medidas de seguridad y se evite, de esta forma, cualquier emergencia que pueda generar el agua.