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Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este lunes, 27 de abril: esto pasará en la tarde y noche

Prográmese de acuerdo a lo que se espera de las condiciones meteorológicas durante esta nueva jornada.

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Redacción Nación
27 de abril de 2026 a las 6:18 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia y sus principales ciudades durante este lunes, 27 de abril.

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En el caso de Medellín, la autoridad meteorológica prevé que haya un cielo mayormente nublado y que esté acompañado de posibles lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche.

Asimismo, se estima que la temperatura máxima estará entre los 27 °C.

En la región Andina, que es donde se encuentra ubicado el departamento de Antioquia, el Ideam pronostica un cielo entre parcial a mayormente cubierto en amplias zonas.

En la fecha del martes 19 de septiembre, los medellinenses deberán estar listos para enfrentar un día en el que el clima tiene más de una carta bajo la manga.
Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, son previstas lluvias entre moderadas y fuertes en áreas de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Quindío y Caldas, principalmente entre las jornadas de la tarde y noche, con un rezago de lluvias hacia la madrugada.

Este será el clima en otras ciudades principales, de acuerdo con el último informe del Ideam:

  • Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la noche. (T. máx.: 32 °C).
  • Bucaramanga: Se estiman condiciones de cielo parcial a mayormente nublada, y lluvias entre ligeras moderadas, durante la jornada. (T. máx.: 26 °C).
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  • Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas a diferentes horas del día. (T. máx.: 29 °C).
  • Cartagena: Tiempo seco, cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 31 °C).
  • Popayán: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C).
  • Tunja: Se espera cielo parcial a mayormente nublado, con posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas en algunas horas de la tarde y noche. (T. máx.: 18 °C).
Imagen referencia del clima en Medellín.
Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante el constante panorama de las lluvias en diferentes regiones del país, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a los ciudadanos para que se extremen las medidas de seguridad y se evite, de esta forma, cualquier emergencia que pueda generar el agua.