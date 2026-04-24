Así estará el clima en Medellín durante este viernes, 24 de abril: esto es lo que dice el pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el último informe sobre cómo estará el clima en las principales ciudades de Colombia durante este viernes, 24 de abril.

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En el caso de la ciudad de Medellín, las condiciones meteorológicas no cambiarán mucho frente a las que se han presentado en los últimos días.

Según la institución, se prevé que haya un cielo mayormente nublado y que esté acompañado con posibles lluvias, las cuales irán de ligeras a moderadas en horas de la tarde.

Durante la noche, se estima que se tendrán lloviznas durante varias horas. Además, se espera que la temperatura máxima sea de 27 °C.

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images

Para el departamento de Antioquia, el Ideam indicó que se tendrá un cielo mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones que vayan de moderadas a fuertes.

Este mismo panorama se espera en otras zonas de la región Andina, como por ejemplo en el occidente de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda.

Según el pronóstico, esto es lo que se espera de las condiciones meteorológicas en otras ciudades principales:

Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la mañana. Tiempo seco predominante para el resto de la jornada. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la mañana. Tiempo seco predominante para el resto de la jornada. (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se estiman condiciones de cielo parcial a mayormente nublada, con posibles lloviznas y lluvias moderadas; las más intensas son probables en horas de la tarde. (T. máx.: 26 °C).

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Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la mañana y tarde. en la noche, son posibles lloviznas. (T. máx.: 29 °C).

Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la mañana y tarde. en la noche, son posibles lloviznas. (T. máx.: 29 °C). Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la mañana. Tiempo seco predominante para el resto de la jornada. (T. máx.: 31 °C).

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la mañana. Tiempo seco predominante para el resto de la jornada. (T. máx.: 31 °C). Popayán: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C).

Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se espera cielo parcial a mayormente nublado, con posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas en algunas horas de la tarde y lloviznas en las horas de la noche. (T. máx.: 18 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Debido a las lluvias que se puedan registrar, las autoridades le han hecho un llamado a los ciudadanos para que se extremen las medidas de seguridad y así disminuir la probabilidad de una emergencia por cuenta del agua.