Guarne se alista para recibir a 6.000 deportistas en el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad

El municipio de Guarne inició oficialmente la cuenta regresiva para la realización del Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad, certamen que reunirá a cerca de 6.000 deportistas de diferentes países del continente entre el 29 de junio y el 19 de julio.

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La presentación del evento se realizó el pasado 4 de junio, cuando las autoridades municipales dieron a conocer los detalles de la competencia, considerada una de las más importantes del calendario internacional de este deporte. Las pruebas se desarrollarán en la pista mundialista de Guarne, escenario reconocido por sus condiciones técnicas y por haber albergado eventos de alto nivel.

Además de los atletas, se estima la llegada de alrededor de 12.000 visitantes, entre entrenadores, delegados, familiares y aficionados, lo que representa una importante oportunidad para los sectores turístico, hotelero y comercial del municipio antioqueño.

El alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, destacó el impacto que tendrá el campeonato para la región. “Vamos a recibir más de 6.000 deportistas, delegaciones de más de 20 países y cerca de 12.000 visitantes. Los invitamos a conocer a Guarne, tierra de silleteros y comuneros, de gente hospitalaria”, expresó el mandatario durante el lanzamiento.

La competencia contará con la participación de deportistas de todas las categorías, desde las nuevas promesas del patinaje hasta figuras consolidadas a nivel continental, quienes buscarán destacarse en una de las pistas más importantes de América.

Durante el acto de presentación también fue revelada la mascota oficial del campeonato. Se trata de Zari, una zarigüeya que acompañará las actividades promocionales y culturales relacionadas con el evento deportivo.

El lanzamiento sirvió además para exaltar el talento local. Juan Camilo Berrío, entrenador del municipio y de la Selección Antioquia de Patinaje de Velocidad, informó que seis deportistas de Guarne forman parte del combinado departamental, reflejando el crecimiento que ha tenido esta disciplina en la localidad.

Como preparación para el certamen continental, Guarne será sede del Campeonato Nacional Interligas entre el 7 y el 14 de junio. Este evento permitirá poner a prueba la logística y la organización antes de la llegada de las delegaciones internacionales.

Con la realización del Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad, Guarne busca consolidarse como uno de los principales escenarios deportivos del continente y fortalecer su posicionamiento como destino para grandes competencias internacionales.