Disidencias de alias Calarcá se atribuyen masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia

El Frente 4 del Bloque Magdalena Medio, estructura armada que hace parte de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, admitió su responsabilidad en la masacre de cuatro personas ocurrida en zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño. El hecho violento, que generó temor entre las comunidades de la región, dejó además viviendas incineradas y varios campesinos retenidos por hombres armados.

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La aceptación de los hechos se conoció a través de un video difundido en redes sociales, en el que una integrante de ese grupo ilegal, identificada con el alias de “Samata Ruiz” o “La Enfermera”, leyó un comunicado en nombre de la organización armada. En la grabación, la estructura insurgente aseguró que sus integrantes ingresaron a una finca ubicada en la vereda Las Camelias y ejecutaron una acción armada que terminó con el asesinato de cuatro personas.

Según el pronunciamiento del grupo ilegal, la incursión habría sido ordenada por alias “John Fiera”, uno de los mandos de la organización en esa zona del país. Las disidencias argumentaron que las víctimas presuntamente colaboraban con el Clan del Golfo, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

Los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana, cuando hombres armados llegaron hasta una finca del sector, incendiaron dos viviendas y secuestraron a cuatro campesinos. Horas después comenzaron a ser hallados los cuerpos de las víctimas, situación que llevó a las autoridades departamentales a denunciar una masacre y a reforzar las operaciones militares en la región.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre las víctimas se encontraban los esposos Efraín Botero y Rocío Silva, además de dos trabajadores de la finca. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y verificar las afirmaciones realizadas por el grupo armado en el video difundido públicamente.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había señalado previamente a las disidencias de las Farc como responsables de la incursión armada y denunció que la acción hacía parte de la disputa territorial que mantienen diferentes grupos ilegales por el control de economías ilícitas en el Nordeste antioqueño.

La masacre volvió a encender las alertas sobre la situación de seguridad en esa subregión del departamento, donde persisten enfrentamientos y amenazas contra la población civil por parte de organizaciones armadas ilegales que buscan consolidar su presencia en corredores estratégicos para actividades criminales.