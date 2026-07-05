Descubren depósito de armas en Remedios, municipio antioqueño sacudido por combates del Clan del Golfo y las disidencias

El Ejército Nacional y la Policía descubrieron en zona rural de Remedios, Antioquia, un depósito ilegal de armas de fuego y municiones del frente 4 de las disidencias de las FARC.

El hallazgo se dio en la vereda Juan Bran de ese municipio minero ubicado a 192 kilómetros de Medellín, unas 3:30 horas de recorrido en carro.

El material encontrado es una escopeta, 15 proveedores, más de 470 cartuchos de diferentes calibres, dos radios de comunicaciones, al igual que 100 metros de cordón detonante y 19 recipientes de PVC que son utilizados para la elaboración de explosivos, según indicó la Séptima División del Ejército.

Material encontrado en depósito de armas en Remedios, Antioquia. Foto: Ejército Nacional / Séptima División

“Con este resultado se logra debilitar la capacidad armada y terrorista de este grupo criminal, que pretende atemorizar y generar miedo y zozobra en esta región del departamento. Seguiremos adelantando operaciones militares ofensivas sostenidas para fortalecer día a día las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes que viven en esta zona del país”, indicó el Ejército.

Esa zona de Antioquia ha visto recientemente cómo la guerra se recrudeció, con combates entre hombres al servicio de alias Calarcá y el Clan del Golfo, dos estructuras armadas que prometieron la paz en el gobierno Petro.

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Según el diario El Colombiano, esos enfrentamientos llevaron a 107 familias a desplazarse al casco urbano de la población para evitar quedar en medio de las balas y de las ya recurrentes incursiones con drones cargados de explosivos.

La situación es tan compleja, que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por una mujer a la que identificó como alias Samantha o la enfermera, perteneciente según el mandatario a las disidencias de Calarcá.

“Antioqueños, esta mujer es alias Samantha o La Enfermera. En los últimos videos del frente 4 de las FARC de Calarcá, aparece como vocera de esa estructura criminal. Su verdadero nombre es Camila Andrea Palacio Berrío, nació en Amalfi y tiene 30 años. Además es la pareja sentimental de alias Brayan Veneco, quinto cabecilla de este frente. Alias Samantha es Auxiliar de Enfermería. Este conocimiento técnico la convirtió en una pieza clave y de plena confianza para el criminal de alias Jhon Fiera, el que ejecuta órdenes de Calarcá”, escribió en X el gobernador regional.

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“El frente en el que delinque esta mujer es responsable de masacres, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro y narcotráfico. Además, el reciente video que publica esta estructura criminal, con vocería de alias Samantha, menciona a los alcaldes de Segovia y Remedios y amenaza con “acciones ofensivas”, añadió.