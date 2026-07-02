Vuelos cancelados y retrasados en el aeropuerto José María Córdova este 2 de julio: esto fue lo que pasó

Las condiciones meteorológicas volvieron a impactar la operación aérea en el principal aeropuerto que presta servicio al Valle de Aburrá. Desde las primeras horas de este jueves, pasajeros reportaron retrasos en sus itinerarios mientras las autoridades aeroportuarias monitoreaban la evolución del clima para garantizar la seguridad de las maniobras de despegue y aterrizaje.

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A través de redes, el aeropuerto informó que desde las 6:25 de la mañana se implementaron restricciones para los despegues y aterrizajes debido a un banco de niebla sobre la terminal aérea. Sin embargo, se hizo hincapié en que la terminal aérea no presentaría ningún tipo de cierre y que cada aerolínea tendría a su disposición los tiempos de salida y llegada de sus aeronaves.

Según reporte entregado por la terminal aérea, con corte a las 7:00 de la mañana, se registraban cuatro vuelos de salida cancelados y cinco demorados. En cuanto a las operaciones de llegada, el balance indicaba tres vuelos cancelados, once demorados y dos desviados hacia otros aeropuertos.

Sin embargo, a las 7:20 a. m. el aeropuerto ya reportó la mejoría de las condiciones climáticas en su zona de operación y por ello, se levantó la restricción. No obstante, recomendaron a los usuarios revisar el itinerario de cada aerolínea, en caso de haber presentado alteraciones con los horarios de partida o arribo de los vuelos.

La administración del José María Córdova explicó que, además de las restricciones ocasionadas por el banco de niebla, algunas de las afectaciones también obedecen a motivos operacionales reportados por las aerolíneas, razón por la cual recomendó a los pasajeros verificar directamente el estado de sus itinerarios antes de desplazarse hacia la terminal aérea.

La presencia de bancos de niebla es un fenómeno recurrente en el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro (Antioquia), especialmente durante las primeras horas de la mañana. En estos casos, las operaciones pueden verse limitadas por la reducción de la visibilidad, lo que obliga a aplicar protocolos especiales establecidos para este tipo de condiciones.

La actividad se reactivó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro, Antioquia tras una hora de malas condiciones. Foto: American Airlines

Los procedimientos de baja visibilidad permiten que un aeropuerto continúe operando cuando las condiciones meteorológicas reducen el alcance visual de pilotos y controladores. Sin embargo, dependiendo de la intensidad del fenómeno y de las capacidades técnicas de cada aeronave y tripulación, algunas operaciones deben aplazarse, cancelarse o ser redirigidas a otras terminales para garantizar la seguridad.

El aeropuerto José María Córdova es la principal terminal aérea de Antioquia y una de las de mayor movimiento en Colombia, por lo que cualquier restricción operacional suele generar efectos en la programación de vuelos nacionales e internacionales. Las aerolíneas, en coordinación con la autoridad aeronáutica y la administración del aeropuerto, ajustan sus itinerarios conforme evolucionan las condiciones climáticas.