Condiciones climáticas en el aeropuerto de Rionegro podrían afectar a los viajeros; esto se sabe

Desde la madrugada del lunes, la actividad en el aeropuerto José María Córdova se ha visto afectada por condiciones climáticas adversas, lo que ha provocado un cambio en los procedimientos para entrada y salida de vuelos a Rionegro.

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La situación se ha dado por una densa niebla que dificulta notoriamente el rendimiento de los pilotos en el aterrizaje, y por ende, la seguridad de los pasajeros a bordo de las aeronaves.

Así lo ha reportado la aeronáutica civil, que ha recomendado “a estar en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus itinerarios”. Adicionalmente, se espera que las condiciones estén nuevamente óptimas para prestar un servicio pleno a los viajeros.

Hasta el momento, se registra una cancelación de vuelo hacia Rionegro, cuatro demoras para aterrizaje, un desvío y un sobrevuelo. En cuanto a los vuelos salientes, se reporta una cancelación y cuatro retrasos.

Plan de choque aeropuerto José María Córdova

Esta es una de las terminales aéreas más importantes del país, solamente en 2025, movilizó más de 14,5 millones de pasajeros, a pesar de tener una capacidad cercana a los 11 millones anuales, lo que hizo evidente una sobrecarga sostenida del sistema. Este incremento obligó a las autoridades a plantear soluciones de corto plazo mientras avanzan proyectos estructurales.

En ese escenario, el Gobierno nacional activó un plan de choque con inversión millonaria para intervenir el aeropuerto de Rionegro. El Ministerio de Transporte puso en marcha un plan de modernización que busca ampliar la capacidad de la terminal hasta 17 millones de pasajeros al año, es decir, cerca de 6 millones adicionales frente a su capacidad actual . La medida responde directamente al crecimiento del tráfico aéreo en la región.

Vista aérea del Aeropuerto Internacional Jose María Cordova de Ríonegro. Foto: Colprensa

El plan incluye intervenciones puntuales. Entre ellas, se contemplan ampliaciones en salas de espera, mejoras en zonas de check-in, refuerzos en los filtros de seguridad y en el control migratorio, así como la construcción de nuevas plataformas para aeronaves . Estas acciones buscan mejorar tanto la operación como la experiencia del usuario.

Además, el proyecto no es menor en términos financieros. La inversión estimada supera los 164.000 millones de pesos, con un tiempo de ejecución proyectado de 12 meses, según el cronograma oficial. Se trata de una intervención inmediata, diseñada para responder a una demanda que ya superó la capacidad instalada.

Con esta mejora se espera ofrecer un servicio de calidad para los viajeros, que incluye comodidad, seguridad y agilidad. Por eso, este proyecto es esperado con ansias en el 2027, que es el año proyectado para su entrega.