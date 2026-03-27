En terminales estratégicas como el aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín y al Valle de Aburrá, se ha evidenciado el aumento en el número de pasajeros de forma pronunciada, lo que ha obligado a plantear soluciones de corto plazo por parte del Ministerio de Transporte.

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Este panorama ha llevado a que autoridades nacionales y regionales planteen intervenciones urgentes para mejorar la operación del aeropuerto antioqueño, mientras avanzan proyectos estructurales de largo plazo que buscan ampliar la capacidad instalada.

Por esto, MinTransporte anunció a través de sus canales oficiales la firma de un plan de modernización para el aeropuerto José María Córdova, con el que se pretende ejecutar una serie de obras urgentes en la terminal aérea.

Vista aérea del Aeropuerto Internacional Jose María Cordova de Ríonegro. Foto: Donaldo Zuluaga Velilla Foto: El Colombiano Foto: Colprensa

Este plan contempla múltiples intervenciones para atender la alta demanda del aeropuerto, incluyendo mejoras en áreas operativas y de atención al usuario. Entre ellas se encuentran la ampliación de salas de espera, adecuaciones en zonas de check-in, refuerzos en seguridad y control migratorio, así como la construcción de nuevas plataformas para aeronaves.

A través de un comunicado, la entidad mencionó que esos ajustes tienen la finalidad de recibir, anualmente, a 17 millones de pasajeros, y con eso, evitar lo que pasó en 2025, cuando la capacidad era solo de 11 y tuvo que acoger a 14.5 millones de pasajeros.

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El plan de choque se enmarca en una serie de obras de modernización que permitirán aumentar la capacidad operativa del aeropuerto y mejorar la experiencia de los usuarios en el corto plazo. Entre las intervenciones previstas también se incluye una importante renovación en las pistas de despegue y aterrizaje, esto, con la intención de mejorar la seguridad de los viajeros en estos momentos clave del vuelo.

Ahora bien, ese plan de modernización anunciado por MinTransporte incluye a otros cinco aeropuertos estratégicos del país, los cuales son: Olaya Herrera, de Medellín; Los Garzones, en Montería; Antonio Roldán Betancourt, de Carepa; El Caraño, en Quibdó y Las Brujas, de Corozal.

Ahora, el plan del Gobierno es mejorar 6 aeropuertos del país, donde la capacidad se ha visto superada por la cantidad de pasajeros al año. Foto: Prensa Wingo

El aeropuerto José María Córdova es uno de los más importantes del país y concentra gran parte del tráfico aéreo de la región antioqueña. Su modernización ha sido planteada como una necesidad urgente ante el crecimiento sostenido del turismo y los viajes nacionales e internacionales.

Su costo inicial será de 164.000 millones de pesos, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Y se espera que las obras tengan una duración de 12 meses, según el cronograma oficial del proyecto.