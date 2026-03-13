Túnel de Oriente: Así avanza la megaobra que reducirá los trancones hacia el aeropuerto de Rionegro

En Antioquia se está llevando a cabo una obra en el túnel de Oriente para mejorar la movilidad de cientos de conductores que transitan por la zona a diario para conectar con Medellín. Estos trabajos entraron en la segunda etapa, de acuerdo con los detalles de la Gobernación del departamento.

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Hasta la fecha, la intervención en la vía alcanza el 19 % de ejecución, detalló la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, agregando que las excavaciones del túnel Seminario 2 ya completan 104 metros desde que iniciaron las obras, en enero de este año.

La excavación total proyectada es de 780 metros.

Las obras alcanzan el 19 % de ejecución. Foto: Captura de pantalla X @dw_espanol

“El túnel Seminario 2 era la ruta crítica de esta segunda etapa, debido a la baja cobertura que tiene, pero hoy vemos cómo avanza a toda máquina su excavación, que ya alcanza 104 metros a un ritmo de 4 metros por día”, dijo el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango, en un comunicado compartido por la Gobernación.

“Esta es una de las obras más importantes que tiene el gobierno de Antioquia, por eso le estamos haciendo la supervisión y seguimiento a los cronogramas que se vienen cumpliendo a cabalidad”, agregó el funcionario.

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El proyecto, de acuerdo con la entidad departamental, es estratégico para la conexión con el Internacional José María Córdova y la subregión del Oriente de Antioquia. Las excavaciones en mención hacen parte de las labores para construir la doble calzada.

La intervención pretende mejorar la conectividad con el aeropuerto de Rionegro. Foto: Cortesía Concesión Túnel Aburra Oriente

Al mismo tiempo, se llevan a cabo las construcciones de los puentes Bocaná 2, el cual hasta el momenot cumple con el 32 % de avance, y el Sajonia 2. A la vez, hay intervenciones en el túnel Santa Elena 2. Estas labores, según las afirmaciones de la administración departamental, le han brindado trabajo a más de 1.700 personas de la región.

De acuerdo con los objetivos de la Gobernación de Antioquia y de la Consesión Túnel Aburrá Oriente, se espera que la vía esté operando en el segundo semestre del 2027.

Para poder avanzar con las intervenciones programadas en el cronograma, la Consesión Túnel Aburrá Oriente suele notificar si hay cierres nocturnos que afecten la movilidad de las personas, por lo que se insta a los conductores revisar la página web y las redes sociales de la consesión antes de viajar.