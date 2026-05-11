Este es el ranking de las mejores ciudades para caminar en el mundo: hay tres colombianas

GuruWalk, plataforma internacional para tours y actividades turísticas, publicó recientemente su ranking de 2026 de las 100 mejores ciudades del mundo para caminar.

Roma, Italia; Madrid, España; y Budapest, Hungría, ocupan los tres primeros lugares. Luego siguen Praga, República Checa; Lisboa, Portugal; Ámsterdam, Países Bajos; Oporto, Portugal; Barcelona, España; Londres, Reino Unido, y Berlín, Alemania.

Tres ciudades colombianas aparecen en otros lugares de la selección: Medellín, Cartagena y Bogotá.

Medellín (32)

La capital antioqueña fue ubicada en el puesto 32. La platafoma destaca a la llamada 'ciudad de la eterna primavera’ como un “destino de innovación y arte”. “Sus escaleras mecánicas conectan barrios montañosos que antes eran inaccesibles y sus murales comunitarios cuentan historias de resiliencia”, subraya.

Medellín. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Cartagena (48)

La capital de Bolívar aparece en el lugar 48. La publicación destaca que la ciudad “preserva sus murallas coloniales del siglo XVII alrededor de un centro histórico que parece suspendido en el tiempo”.

“Las buganvilias desbordan balcones de madera, y las iglesias coloniales salpican plazas empedradas donde los tambores aún marcan el ritmo. El Castillo de San Felipe de Barajas y las islas del Rosario completan un cuadro de belleza tropical”, agrega GuruWalk.

Cartagena. Foto: Adobe Stock

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Bogotá (85)

La capital colombiana fue ubicada en el puesto 85. La plataforma destaca la escena cultural de la ciudad, la cual es reconocida en la región.

“Bogotá es una ciudad grande y caótica que puede abrumar al principio, pero que tiene una energía y una escena cultural que pocas capitales latinoamericanas igualan”, señala.

Y agrega: “La Candelaria, los museos, los mercados y una gastronomía en pleno auge la hacen cada vez más interesante”.

Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Medellín se consolida en el radar global del turismo

Recientemente, Medellín fue seleccionada por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

Este reconocimiento no es un hecho aislado, pues es una metrópoli que ha sabido reconfigurar su narrativa histórica, transformar su paisaje urbano y proyectar una imagen de creatividad y hospitalidad.

La inclusión de Medellín en este ranking internacional se fundamenta, según la revista estadounidense, en una profunda transformación social y urbana.

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Aunque en las décadas de 1980 y 1990 la ciudad fue escenario de violencia vinculada al narcotráfico y a los grupos armados.

Hoy ese pasado convulso contrasta con una realidad vibrante marcada por el arte, la innovación y la cultura.

National Geographic resalta que Medellín ha logrado reinventarse, convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas.

Este reconocimiento se ve reforzado por varios indicadores del dinamismo turístico de la ciudad.

Las cifras de visitantes han aumentado de manera sostenida.

Solo en julio de 2025, por el aeropuerto internacional José María Córdova ingresaron más de 200.000 pasajeros.