En 2024, la Aeronáutica Civil anunciaba el interés de Qatar Airways por iniciar operaciones en Colombia con la ruta Bogotá-Doha, con una fecha estimada de inicio en mayo de 2025.

El 13 de febrero de 2025, la compañía aérea confirmó su llegada con la ruta que conectaría a Doha con Bogotá a partir del 22 de junio de ese año.

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Un par de meses después, y antes de la supuesta entrada en operación en Colombia, la aerolínea anunció que cancelaba la compra de 25 aviones Boeing 737 Max 10 y, por el contrario, adquiriría aeronaves Airbus.

Desde entonces, el inicio de operaciones en Colombia no se dio.

Un año después, el 11 de mayo de 2026, el Ministerio de Comercio anunció la nueva fecha para el inicio de vuelos entre Colombia y Qatar, con una novedad: Caracas entra en la ruta.

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La llegada de Qatar Airways y su nueva ruta Doha–Bogotá–Caracas, que iniciará el 22 de julio de 2026 con dos frecuencias semanales, consolida la apuesta del Gobierno del Progreso por impulsar el turismo, la inversión y… — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) May 11, 2026

Según el Ministerio, la aerolínea anunció oficialmente el lanzamiento de la ruta, que comenzará operaciones el 22 de julio de 2026 con dos frecuencias semanales.

El ministerio destacó que esta nueva ventana comercial tendrá la primera conexión directa entre el Golfo y Venezuela, además de ser una de las primeras en unir Oriente Medio con Colombia.

“Esta nueva ruta representa la confianza internacional en Colombia y en nuestra política de apertura, conectividad y fortalecimiento del turismo. Estamos conectando al país con nuevos mercados estratégicos y consolidando una visión de desarrollo en la que el turismo, el comercio y la inversión generan oportunidades para las regiones y transforman territorios”, señaló la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas.

Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. Foto: Ministerio de Comercio

Los viajeros interesados podrán encontrar las opciones comerciales que ofrece Qatar Airways, así como los detalles de compra de los vuelos que se tendrán desde el mes de julio.

Por otra parte, las personas deben conocer las condiciones de las rutas y las frecuencias de las mismas.

“La nueva ruta es también resultado de las gestiones adelantadas por el Gobierno nacional durante la agenda binacional realizada en marzo de este año en Venezuela, en la cual se acordó trabajar conjuntamente para impulsar nuevas conexiones aéreas, fortalecer el turismo regional, facilitar el intercambio comercial y empresarial entre América Latina y Oriente Medio. Este avance es resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y las autoridades aeronáuticas de Venezuela”, destaca la líder de la cartera.