Procuraduría instaló mesa técnica con gremios de vigilancia y seguridad privada ante crisis de trámites

La Procuraduría General de la Nación instaló una mesa técnica permanente con los principales gremios de la vigilancia y seguridad privada, con el propósito de atender la crisis de trámites que actualmente enfrenta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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Esta iniciativa busca generar soluciones inmediatas ante el represamiento de procesos administrativos que afectan el funcionamiento y la operatividad de las empresas del sector en todo el país.

Durante el encuentro, las partes acordaron implementar acciones urgentes para enfrentar la situación. Entre las medidas definidas se encuentra un plan de choque orientado a agilizar los trámites acumulados, así como la adopción de medidas transitorias que permitan garantizar la continuidad de los servicios mientras se normaliza el flujo administrativo.

Asimismo, se plantearon estrategias de mejora en la gestión institucional y en los procesos internos, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta y brindar mayor eficiencia a los usuarios.

“Instalamos de la mano de la Procuraduría General de la Nación una mesa de trabajo técnica con la Superintendencia para destrabar el problema estructural que tenemos en el represamiento de trámites. Llegamos a algunas conclusiones. Como resultado de esta mesa se establecerán tres condiciones. La primera es que se va a establecer un plan de choque inminente para que en el corto tiempo se destraben todos aquellos trámites que en este momento las empresas de vigilancia, seguridad privada, transporte de valores y monitoreo tienen represados”, señala Fedeseguridad.

Los representantes de los gremios destacaron la importancia de este espacio de diálogo y trabajo conjunto, señalando que la articulación entre las autoridades y el sector privado es fundamental para fortalecer la seguridad privada en Colombia.

También resaltaron la necesidad de mantener canales permanentes de comunicación que permitan identificar dificultades y construir soluciones oportunas.

Fedeseguridad había señalado una serie de dificultades en los trámites y permisos. Foto: Getty Images

“Segundo, se va a generar una plataforma tecnológica que va a permitir que a futuro varios de esos trámites se puedan hacer de manera virtual. Y tercero, y lo más importante, es que se van a reabrir los canales de comunicación directamente con la Supervigilancia, de forma tal que los gremios tengamos un conducto que facilite que todos los trámites que se tienen que hacer, las inquietudes, quejas y reclamos que se tengan por parte de las empresas de seguridad privada puedan ser mucho más rápidos y más ágiles”, complementa Fedeseguridad.

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Finalmente, la Procuraduría confirmó su compromiso de apoyar y supervisar el cumplimiento de las acciones acordadas. Esto busca asegurar una respuesta institucional efectiva que ayude a superar la crisis y garantice estabilidad para miles de empresas y trabajadores en el sector de la vigilancia y seguridad privada en el país.