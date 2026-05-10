Empresarios de transporte intermunicipal se pronuncian tras incineración de bus de servicio público: “Exigimos carreteras seguras”

La violencia en el país vive un nuevo capítulo tras la incineración de un bus de servicio público y dos tractocamiones a manos de presuntos delincuentes pertenecientes al ELN en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, específicamente en el sector Crucesitas, jurisdicción del municipio de Valdivia, norte de Antioquia.

Terror en Crucesitas, jurisdicción de Valdivia: bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados

Las primeras informaciones señalarían a integrantes del frente ‘Héroes de Tarazá’ del ELN como los responsables de la incineración del bus de servicio público y dos vehículos de carga, además de instalar un cilindro explosivo que posteriormente fue destruido por la Fuerza Pública.

#Atención | Un bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados en el sector Crucesitas, jurisdicción de Valdivia, norte de antioqueño. En el lugar las autoridades encontraron una bandera del ELN y un artefacto explosivo improvisado. pic.twitter.com/B1XJLmA4LM — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 10, 2026

Tras los hechos ocurridos, los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros, Aditt, rechazaron de manera categórica las acciones criminales y exigieron al Gobierno nacional diversas necesidades que se han evidenciado por los hechos violentos de los últimos días.

En el primer caso, exigieron el fortalecimiento inmediato de la seguridad vial en todos los corredores nacionales, con mayor presencia de la Fuerza Pública, inteligencia preventiva, acompañamiento permanente a las empresas transportadoras y acciones contundentes contra las estructuras armadas ilegales que continúan afectando la movilidad y la vida de los colombianos.

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“Estos actos criminales no solo atentan contra la vida de conductores, pasajeros y transportadores, sino que golpean directamente la movilidad, la economía regional y la tranquilidad de millones de colombianos que diariamente recorren las carreteras del país. “No es aceptable que quienes trabajan honestamente transportando pasajeros y mercancías deban hacerlo bajo amenazas permanentes”, manifestaron los empresarios”, señala Aditt.

Tractocamiones fueron incinerados en el sector Crucesitas. Foto: Tomado de : @CaracolMedellin

De igual manera, alertaron que estos hechos generan una profunda preocupación de cara al ambiente democrático que requiere el país frente a las próximas elecciones presidenciales. Como sector transportador.

“Reiteramos nuestro compromiso con Colombia, pero exigimos decisiones firmes y resultados efectivos para proteger la vida, la movilidad y la institucionalidad democrática. No puede haber democracia sólida en territorios dominados por el miedo”, puntualiza el comunicado.