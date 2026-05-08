Los trabajadores de los aeropuertos deben estar en constante alerta debido a que su actividad toca un tema delicado: la seguridad para los usuarios del servicio de transporte aéreo.

Por ello, aunque en todas partes se debe cumplir la norma relacionada con la reducción de la jornada laboral, en este escenario el tema cobra mayor relevancia.

Es así como el Ministerio de Trabajo se fue de inspector al aeropuerto El Dorado, la terminal aérea más grande y dinámica en Colombia.

Allí, la cartera que está bajo la batuta de Antonio Sanguino identificó que se están extendiendo jornadas por encima de lo que manda la ley, que hasta la fecha, no pueden ir más allá de 44 horas semanales.

Foto de referencia de taxis en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá Foto: Getty Images

Llegaron de sopetón

La visita de inspección fue realizada a la Sociedad Concesionaria Aeroportuaria Internacional S.A. (OPAIN S.A.), operadora del Aeropuerto Internacional El Dorado.

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La diligencia se realizó sin previo aviso. Ello, porque así está ahora establecido en el protocolo de inspección laboral, luego de un reenfoque de la estrategia.

El objetivo de la inspección, según confirmó el Ministerio, fue verificar el cumplimiento de la normativa laboral, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y el respeto por el derecho de asociación sindical.

Tanto representantes de la empresa como delegados de las organizaciones sindicales estuvieron presentes y respondieron a las inspectoras, quienes abordaron las presuntas irregularidades en la implementación de la reducción de la jornada laboral (Ley 2101 de 2021).

En el proceso de inspección, la empresa argumentó que ya había estandarizado los turnos operativos para cumplir la norma y que, inclusive, había bajado su jornada laboral a 40,5 horas por semana.

Entre tanto, los representantes de los trabajadores expresaron su preocupación por supuestas sobrecargas laborales y la forma en que se están contabilizando los descansos.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: Ministerio de Trabajo / Transmisión Youtube

El tema sindical

En cuanto al tema sindical también hubo denuncias. Los delegados señalaron diferencias en la entrega de bonificaciones extralegales entre personal sindicalizado y no sindicalizado, así como restricciones para el ejercicio de la actividad sindical.

Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, enfatizó en que “la libertad sindical es esencial en un país como Colombia. Como Gobierno del Cambio y como Ministerio del Trabajo nos tomamos muy en serio las denuncias que tienen que ver con las restricciones al ejercicio del sindicalismo, por lo que seremos garantes de este derecho”.

En el recorrido también fue verificado el tema de seguridad, operaciones y el sistema de manejo de equipaje.

Controlador aéreo Foto: Getty Images

En los componentes mencionados se evidenció la necesidad de mejorar aspectos de salud ocupacional, como la iluminación en los puestos de trabajo del área de operaciones, entre otros.

¿En qué va la tercerización en Colombia?

Requeridos por tercerización

Como la revisión que adelanta el Ministerio de Trabajo en las inspecciones es integral, también pasaron revista por el tema de la tercerización laboral.

En el caso de la terminal aérea de Bogotá, lograron establecer que opera con un alto volumen de personal tercerizado, por lo cual, fue requerida la empresa para que entregue un informe detallado con la totalidad de los servicios contratados y las empresas proveedoras.