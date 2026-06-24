MinTrabajo activa mesa para vigilar protección de trabajadores en liquidación de MinIgualdad

Ante la liquidación del Ministerio de la Igualdad, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el Ministerio de Trabajo anunció la instalación de una mesa de vigilancia para garantizar la protección de los trabajadores de la entidad que han permanecido en la incertidumbre frente a su futuro laboral.

Hasta el momento, los trabajadores han realizado protestas y exigido claridades, por lo cual, el Ministerio de Trabajo lideró una reunión con las organizaciones sindicales Sunet y Sintraigualdad.

Trabajadores de MinIgualdad denuncian incertidumbre y tensión en medio de liquidación: alertan que más de 650 personas quedarían sin empleo

La mesa anunciada tiene la misión de hacer acompañamiento y buscar la manera para que los trabajadores tengan garantías. De ahí que los encuentros serán para escuchar las preocupaciones de las organizaciones sindicales frente a la implementación de las circulares 045 y 047, relacionadas con las actividades de reorganización administrativa, transferencia de custodia de bienes, archivos e información institucional, así como establecer mecanismos de articulación orientados a proteger la estabilidad laboral y los derechos de las y los servidores públicos involucrados.

Trabajadores del Ministerio de la Igualdad, en protestas Foto: SEMANA, MinIgualdad

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