Gobierno

Ministerio de Trabajo posesionó a sus dos viceministras y sigue completando el equipo de la nueva administración

Esta cartera estará al mando de tres abogadas, quienes tendrán a su cargo el manejo del mercado laboral y pensional.

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Redacción Economía
11 de agosto de 2026 a las 5:40 p. m.
La nueva ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes (centro), estará acompañada por Juliana Morad Acero (der.) y Elianne Ema Forero Pérez (izq.) como viceministras de la cartera.
La nueva ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes (centro), estará acompañada por Juliana Morad Acero (der.) y Elianne Ema Forero Pérez (izq.) como viceministras de la cartera. Foto: Ministerio de Trabajo API

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, posesionó este 11 de agosto a Juliana Morad Acero como viceministra de Relaciones Laborales e Inspección y a Elianne Ema Forero Pérez como viceministra de Empleo y Pensiones.

Las dos funcionarias tendrán a su cargo áreas centrales de la agenda laboral del nuevo Gobierno, entre ellas diálogo social, inspección laboral, empleo, pensiones y protección de los derechos de los trabajadores.

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Morad es abogada, filósofa y doctora en Economía. Cuenta con más de diez años de experiencia en derecho laboral, seguridad social, investigación y docencia. También dirigió el Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y el Observatorio Laboral Javeriana-CEJ.

Desde el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección tendrá entre sus principales funciones fortalecer el diálogo social, las relaciones laborales y las capacidades de inspección y vigilancia.

Juliana Morad Acero se posesionó como viceministra de Relaciones Laborales e Inspección
Juliana Morad Acero se posesionó como viceministra de Relaciones Laborales e Inspección. Foto: Ministerio de Trabajo API

Forero, por su parte, es abogada y acumula más de 25 años de ejercicio profesional. Durante más de una década fue defensora pública del área laboral de la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba.

En su nuevo cargo trabajará en políticas de generación y formalización del empleo, protección social y garantías laborales y pensionales.

Elianne Ema Forero Pérez se posesionó como nueva viceministra de Empleo y Pensiones.
Elianne Ema Forero Pérez se posesionó como nueva viceministra de Empleo y Pensiones. Foto: Ministerio de Trabajo API

“Hoy damos posesión a nuestras viceministras. Dos profesionales de la más alta calidad académica y humana, que defenderán los derechos de los trabajadores y de los diferentes sectores del trabajo en el país. La patria milagro se construye trabajando”, manifestó la ministra Natalia López Fuentes.