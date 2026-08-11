La decisión se adopta una vez verificadas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de clientes y colaboradores

El Banco Popular reanudó este martes la atención en cinco de sus oficinas en Cali y el Valle del Cauca, luego de completar las inspecciones técnicas y los protocolos de seguridad activados tras el sismo registrado el lunes en Colombia.

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En Cali, retomaron operaciones la Oficina Principal y la sede Ciudad Jardín, mientras que la oficina de Unicentro continúa prestando sus servicios con normalidad. En el Valle del Cauca, las oficinas de Buenaventura, Buga y Palmira también reanudaron la atención al público.

La entidad señaló que las reaperturas se realizaron después de verificar las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de clientes y colaboradores. Entretanto, continúan las revisiones en otras sedes ubicadas en el Valle, Eje Cafetero y Chocó, donde se mantienen medidas preventivas.

Mientras avanzan estas verificaciones, los clientes pueden realizar sus operaciones mediante los canales digitales del banco, la página web y la App Banco Popular. También está disponible la Línea Verde las 24 horas, en Bogotá al (601) 743 4646 y desde el resto del país al 01 8000 184646.

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Para quienes necesiten retirar efectivo, el banco recomienda verificar previamente las condiciones de seguridad del lugar. También pueden utilizar los cajeros de la Red Aval y los corresponsales bancarios ubicados en establecimientos como Grupo Éxito y supermercados D1.

Banco Popular indicó que mantendrá el monitoreo de la situación y comunicará cualquier novedad sobre la operación de sus oficinas.